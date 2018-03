L’ATP del futuro: su chi puntare?

Il tennis maschile ci ha regalato una decade stupenda, piena di rivalità accese e campioni dall’eccelso valore: i Fab5 (oltre i soliti noti ci metto Stan Wawrinka) ci hanno offerto un tennis di altissima qualità ma negli ultimi mesi hanno subito come non mai il passo del tempo e per molti di loro, causa infortuni importanti si è fatto quanto mai pericoloso lo spettro del ritiro. Con certezza possiamo affermare che non hanno alcuna intenzione di mollare e se non sono già tornati faranno di tutto per farlo a breve: prima o poi però dovranno dire addio e il circuito già si chiede se ci sarà qualcuno in grado di raccoglierne un’eredità così pesante.

La NextGen ha cominciato a far intravedere il suo valore, ma tolto l’Alexander Zverev 2017 e versione deluxe, nessuno si è ancora affacciato in top10: proprio il tedeschino alto 2 metri sta attraversando un periodo complicato, c’è chi addirittura parla di crisi e se è vero che la classifica ancora non piange, presto le cambiali saranno di quelle importanti. Bisogna considerare che dopo l’arrivo in vetta il difficile è il mantenersi, con l’anno successivo all’exploit che è sicuramente il più rischioso: in prospettiva però il classe ’97 tedesco è quello su cui punto maggiormente, con la sfida Slam che va vinta il prima possibile per non tramutare un tabù in pura paura. Il suo gioco si sposa alla perfezione con il tennis attuale e la parola dominatore potrebbe essere utilizzata nel suo caso. Ma da chi dovrà guardarsi il “piccolo” di casa Zverev?

Se Nick Kyrgios rappresenta un grande punto di domanda tanto per la sua integrità fisica quanto per le motivazioni che non sempre appaiono adeguate a quelle di un tennista che vuole diventare campione, c’è qualcuno che ha già mostrato la sua voglia pazza di tennis, in una crescita vertiginosa in cui fatica e lavoro non spaventano: il coreano Chung ha già raggiunto la prima semifinale Slam e sembra essere quello con la determinazione maggiore.

Ci sono gli americani Tiafoe, Fritz e Donaldson chiamati a un 2018 da protagonisti, l’inglese Edmund, così come i russi delle meraviglie Kachanov, Medvedev e soprattutto Rublev (in casa Russia preferisco quest’ultimo), senza dimenticare il croato Coric e il canadese Shapovalov, con quest’ultimo che sembra essere dotato del talento forse più puro in questo nutrito gruppo.

La lista potrebbe essere di certo più lunga, considerando anche che in questa speciale corsa non possono essere tagliati il francese Pouille e Dimitrov, anche se il bulgaro dopo un 2017 da campione sta facendo tremendamente fatica.

Incertezza e tornei che ci regaleranno tanti vincitori e campioni differenti con lo spettacolo che ne trarrà di certo giovamento: nel frattempo continuiamo a goderci i colpi di Federer & company ma voi su chi puntereste per il futuro?

Alessandro Orecchio