Serena Williams e Maria Sharapova conoscono già il giorno del loro debutto a Miami

Maria Sharapova e Serena Williams sanno già che giorno faranno il loro debutto al WTA Mandatory di Miami.

Le ex leader del ranking mondiale, che sono già state eliminate a Indian Wells, faranno il loro debutto in Florida il 21 marzo nella sessione diurna. L’annuncio è stato fatto dall’organizzazione del torneo, che si disputerà dal 20 marzo all’1 aprile. Si ricorda che un’altra delle grandi ex numero 1 al mondo, Victoria Azarenka, sarà al via nel primo turno di Miami, la quale come Serena, ha ricevuto una wild card per il tabellone principale.

Il Miami Open ha annunciato che Serena Williams e Maria Sharapova giocheranno entrambe le partite di primo turno mercoledì 21 marzo nella sessione diurna.

1/63 sono le possibilità che le due possano sfidarsi.