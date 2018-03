Amarcord all’italiana: il braccio di Stefano Pescosolido

Il tifo all’italiana è qualcosa di speciale, viscerale: ci sono giocatori che ti entrano nel cuore, che ti fanno sobbalzare sulla sedia quando mettono a segno un punto incredibilmente difficile, quando alzano al cielo un trofeo e poco importa che non sia un torneo dello Slam, per noi tifosi del bel tennis è sufficiente. Certo, vorremmo di più, ma non avendo il campionissimo finiamo per amare chi butta l’anima in campo, chi ci incanta col suo gioco, chi ci ricorda una volta di più l’essenza del tennis.

Stefano Pescosolido va annoverato sicuramente fra questi tennisti, giocatore che in carriera non ha forse raggiunto i traguardi che il suo talento gli avrebbe permesso ma che ha saputo lo stesso farsi amare e apprezzare per quello stile pulito e quei colpi strappa applausi.

Nato a Sora nel 1971 e divenuto professionista a 18 anni, Pesco può vantare un best ranking di numero 42 delle classifiche ATP, 2 titoli del circuito maggiore entrambi sul cemento (Scottsdale nel 1992 e Tel Aviv nel 1993), uno in doppio in coppia con Laurence Tieleman (Tashkent nel ’98), diversi campionati italiani e una presenza costante in Coppa Davis dal 1990 al 1997.

Oggi commentatore tv senza mai lasciare il campo cui dedica la sua passione come tecnico federale alla caccia dei campioni del futuro, Stefano Pescosolido rimarrà sempre quel tennista italiano che scatenava un’innata simpatia, capace di battere campioni dal valore assoluto e dalle bacheche colme di trofei prestigiosi come John McEnroe ad Amburgo nel 1992, Andre Agassi a Roma nel ’94, ma anche Michael Chang, Thomas Muster e Sergi Bruguera. Proprio lo spagnolo è legato a doppio filo a Stefano Pescosolido: in quella Coppa Davis in cui l’italiano ha regalato le sue partite più belle, disputò a Madrid nel 1994 un bellissimo match contro l’iberico, allora non solo numero 5 del mondo ma anche il migliore sulla terra battuta. Ecco, quel bi campione del Roland Garros fu annichilito nel secondo e nel terzo set per 6-0/6-1 dal nostro Pesco, tanta, tantissima roba ma che non bastò per portare a casa l’incontro e svariati titoli di giornali che avrebbero gridato all’impresa, purtroppo solo sfiorata. Incredibile come una sconfitta sia probabilmente la partita in cui si sia disputato il proprio miglior tennis, ma forse è proprio questo ciò che amiamo del nostro sport, ciò che meglio incarna la sua anima.

Alessandro Orecchio