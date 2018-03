Challenger Irving: I risultati del Primo Turno. Matteo Berrettini elimina Sugita, n.1 del seeding. A sorpresa fuori Fabbiano (Video)

Niente da fare per Thomas Fabbiano nel primo turno del torneo challenger di Irving.

Il 28enne pugliese di San Giorgio Ionico, numero 77 Atp ed ottava testa di serie (wild card), si è fatto sorprendere dal cipriota Petros Chrysochos, senza ranking, proveniente dalle qualificazioni, che si è imposto in rimonta per 26 75 62 dopo quasi due ore di gioco.

Grande vittoria di Matteo Berrettini, numero 108 del ranking mondiale, che ha sconfitto il giapponese Yuichi Sugita, numero 40 Atp e primo favorito del tabellone al tiebreak del terzo set.

Al secondo turno Berrettini sfiderà Tim Smyczek, classe 1987 e n.126 ATP.

Challenger Irving CH | Cemento | $150.000 – 1° Turno

CHAMPIONSHIP COURT – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Mikhail Kukushkin vs [Alt] Austin Krajicek



CH Irving Mikhail Kukushkin Mikhail Kukushkin 6 6 7 Austin Krajicek Austin Krajicek 7 4 5 Vincitore: M. KUKUSHKIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Kukushkin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 6-5 → 7-5 A. Krajicek 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Kukushkin 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 A. Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 M. Kukushkin 15-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 A. Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Kukushkin 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 A. Krajicek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Krajicek 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. Krajicek 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Kukushkin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Krajicek 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* ace 6-6 → 6-7 A. Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 6-5 → 6-6 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Krajicek 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 A. Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-0 → 4-1 A. Krajicek 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-0 → 4-0 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Krajicek 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. [6] Maximilian Marterer vs [WC] Alex de Minaur



CH Irving Maximilian Marterer [6] Maximilian Marterer [6] 4 3 Alex de Minaur Alex de Minaur 6 6 Vincitore: A. DE MINAUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Marterer 0-15 df 0-30 0-40 3-5 → 3-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Marterer 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Marterer 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [Alt] Sergiy Stakhovsky vs [3] Steve Johnson



CH Irving Sergiy Stakhovsky Sergiy Stakhovsky 7 6 4 Steve Johnson [3] Steve Johnson [3] 5 7 6 Vincitore: S. JOHNSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Stakhovsky 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 S. Johnson 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 S. Stakhovsky 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 3-3 → 3-4 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-3 → 3-3 S. Stakhovsky 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Johnson 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Stakhovsky 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 ace 7-8* 6-6 → 6-7 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Stakhovsky 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 5-4 → 5-5 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Stakhovsky 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 S. Stakhovsky 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 6-5 → 7-5 S. Johnson 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 5-5 → 6-5 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 S. Stakhovsky 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 3-5 S. Johnson 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 S. Stakhovsky 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Johnson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

4. [1] Henri Kontinen / John Peers vs Philipp Petzschner / Alexander Peya (non prima ore: 00:00)



CH Irving Henri Kontinen / John Peers [1] Henri Kontinen / John Peers [1] 5 5 Philipp Petzschner / Alexander Peya Philipp Petzschner / Alexander Peya 7 7 Vincitori: PETZSCHNER / PEYA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 P. Petzschner / Peya 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 H. Kontinen / Peers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 5-5 → 5-6 P. Petzschner / Peya 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Kontinen / Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 P. Petzschner / Peya 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 H. Kontinen / Peers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 P. Petzschner / Peya 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 3-2 P. Petzschner / Peya 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Petzschner / Peya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 H. Kontinen / Peers 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Petzschner / Peya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 H. Kontinen / Peers 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 5-5 → 5-6 P. Petzschner / Peya 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Kontinen / Peers 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 P. Petzschner / Peya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 P. Petzschner / Peya 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Kontinen / Peers 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Petzschner / Peya 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Petzschner / Peya 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Kontinen / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. Lucky Loser vs [Alt] Michael Mmoh



CH Irving Tigre Hank Tigre Hank 0 0 Michael Mmoh • Michael Mmoh 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Mmoh 0-0

COURT 6 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Pedja Krstin vs [Alt] Tim Smyczek



CH Irving Pedja Krstin Pedja Krstin 4 3 Tim Smyczek Tim Smyczek 6 6 Vincitore: T. SMYCZEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Smyczek 0-15 0-30 15-30 30-30 3-5 → 3-6 P. Krstin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 T. Smyczek 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 2-4 → 2-5 P. Krstin 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 T. Smyczek 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 P. Krstin 0-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 T. Smyczek 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 P. Krstin 0-15 0-30 df 0-40 df 0-1 → 0-2 T. Smyczek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Krstin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 T. Smyczek 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Krstin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Smyczek 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Krstin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Smyczek 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Krstin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 T. Smyczek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Krstin 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Smyczek 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Radu Albot vs [2] Jared Donaldson



CH Irving Radu Albot Radu Albot 4 6 Jared Donaldson [2] Jared Donaldson [2] 6 7 Vincitore: J. DONALDSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 ace 3*-1 3-2* 3-3* ace 4*-3 df 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Donaldson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 R. Albot 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Donaldson 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Donaldson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 R. Albot 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 J. Donaldson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Donaldson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 R. Albot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Donaldson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Donaldson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Albot 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Donaldson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Albot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [1] Yuichi Sugita vs [Alt] Matteo Berrettini



CH Irving Yuichi Sugita [1] Yuichi Sugita [1] 6 1 6 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 3 6 7 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* ace 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 6-5 → 6-6 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 4-4 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Y. Sugita 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Berrettini 0-15 15-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-3 → 5-3 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Y. Sugita 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3 Aces 133 Double Faults 253% 1st Serve % 59%34/53 (64%) 1st Serve Points Won 34/48 (71%)24/47 (51%) 2nd Serve Points Won 22/33 (67%)8/12 (67%) Break Points Saved 3/6 (50%)14 Service Games Played 1414/48 (29%) 1st Return Points Won 19/53 (36%)11/33 (33%) 2nd Return Points Won 23/47 (49%)3/6 (50%) Break Points Won 4/12 (33%)14 Return Games Played 1458/100 (58%) Total Service Points Won 56/81 (69%)25/81 (31%) Total Return Points Won 42/100 (42%)83/181 (46%) Total Points Won 98/181 (54%)

4. Jonathan Erlich / Robert Lindstedt vs [2] Ben McLachlan / Julio Peralta



CH Irving Jonathan Erlich / Robert Lindstedt Jonathan Erlich / Robert Lindstedt 6 4 Ben McLachlan / Julio Peralta [2] Ben McLachlan / Julio Peralta [2] 7 6 Vincitori: MCLACHLAN / PERALTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. McLachlan / Peralta 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Erlich / Lindstedt 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 B. McLachlan / Peralta 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 3-5 J. Erlich / Lindstedt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 B. McLachlan / Peralta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Erlich / Lindstedt 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 B. McLachlan / Peralta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 2-1 → 2-2 J. Erlich / Lindstedt 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 B. McLachlan / Peralta 0-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Erlich / Lindstedt 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 ace 6-6 → 6-7 J. Erlich / Lindstedt 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-6 → 6-6 B. McLachlan / Peralta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Erlich / Lindstedt 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 4-5 → 5-5 B. McLachlan / Peralta 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 4-5 J. Erlich / Lindstedt 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 B. McLachlan / Peralta 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Erlich / Lindstedt 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 B. McLachlan / Peralta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 J. Erlich / Lindstedt 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. McLachlan / Peralta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Erlich / Lindstedt 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. McLachlan / Peralta 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

COURT 9 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4/WC] Marton Fucsovics vs [WC] Philipp Petzschner



CH Irving Marton Fucsovics [4] Marton Fucsovics [4] 6 6 Philipp Petzschner Philipp Petzschner 4 2 Vincitore: M. FUCSOVICS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-2 → 6-2 P. Petzschner 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 P. Petzschner 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 P. Petzschner 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Petzschner 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Fucsovics 15-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 P. Petzschner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-3 → 5-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 P. Petzschner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 P. Petzschner 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 P. Petzschner 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Petzschner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [Alt] Sebastian Fanselow vs Lukas Lacko



CH Irving Sebastian Fanselow Sebastian Fanselow 4 3 Lukas Lacko Lukas Lacko 6 6 Vincitore: L. LACKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 S. Fanselow 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Lacko 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 S. Fanselow 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 L. Lacko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 S. Fanselow 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Fanselow 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Lacko 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Fanselow 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 L. Lacko 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 3-5 → 4-5 S. Fanselow 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-4 → 3-5 L. Lacko 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Fanselow 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-2 → 3-3 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 S. Fanselow 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Lacko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 S. Fanselow 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Lacko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. [Q] Petros Chrysochos vs [8/WC] Thomas Fabbiano



CH Irving Petros Chrysochos Petros Chrysochos 2 7 6 Thomas Fabbiano [8] Thomas Fabbiano [8] 6 5 2 Vincitore: P. CHRYSOCHOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 P. Chrysochos 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 P. Chrysochos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-1 → 4-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-1 → 3-1 P. Chrysochos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Chrysochos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 P. Chrysochos 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 P. Chrysochos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 P. Chrysochos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 P. Chrysochos 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 2-1 → 2-2 P. Chrysochos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Chrysochos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 P. Chrysochos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 T. Fabbiano 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Chrysochos 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Chrysochos 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-2 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 P. Chrysochos 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

8 Aces 33 Double Faults 465% 1st Serve % 69%43/77 (56%) 1st Serve Points Won 40/59 (68%)26/42 (62%) 2nd Serve Points Won 14/26 (54%)13/16 (81%) Break Points Saved 5/9 (56%)14 Service Games Played 1419/59 (32%) 1st Return Points Won 34/77 (44%)12/26 (46%) 2nd Return Points Won 16/42 (38%)4/9 (44%) Break Points Won 3/16 (19%)14 Return Games Played 1469/119 (58%) Total Service Points Won 54/85 (64%)31/85 (36%) Total Return Points Won 50/119 (42%)100/204 (49%) Total Points Won 104/204 (51%)

COURT 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [3] Dominic Inglot / Neal Skupski vs Wesley Koolhof / Artem Sitak



CH Irving Dominic Inglot / Neal Skupski [3] Dominic Inglot / Neal Skupski [3] 6 1 6 Wesley Koolhof / Artem Sitak Wesley Koolhof / Artem Sitak 3 6 10 Vincitori: KOOLHOF / SITAK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 W. Koolhof / Sitak 0-1 D. Inglot / Skupski 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 4-6 5-6 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 W. Koolhof / Sitak 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-5 → 1-6 D. Inglot / Skupski 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 1-4 → 1-5 W. Koolhof / Sitak 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Inglot / Skupski 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 ace 0-3 → 1-3 W. Koolhof / Sitak 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 D. Inglot / Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 W. Koolhof / Sitak 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Inglot / Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 W. Koolhof / Sitak 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 D. Inglot / Skupski 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 W. Koolhof / Sitak 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 D. Inglot / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 W. Koolhof / Sitak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Inglot / Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 W. Koolhof / Sitak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Inglot / Skupski 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Hans Hach Verdugo / Tim Smyczek vs [4] Nicholas Monroe / Jackson Withrow