Lutto nel mondo del tennis: E’ morto Ken Flach

Il mondo del tennis piange a 54 anni la morte dello statunitense Ken Flach, a causa di un’iniziale polmonite degenerata poi in uno shock settico.

Flach, vincitore di 4 Grande Slam (2 Wimbledon e 2 US Open) e della medaglia d’oro alle Olimpiadi del 1988 di Seoul (sempre al fianco di Robert Seguso), è stato colpito da una polmonite successivamente sviluppatasi in shock settico.

È stato numero uno del mondo in doppio nel 1985. In singolare è stato al massimo numero 56 e ha raggiunto gli ottavi di finale agli US Open nel 1987.

Ha anche giocato in Coppa Davis insieme a leggende come John McEnroe e Andre Agassi.