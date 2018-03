Circuito WTA: ci potrà essere una nuova Serena?

Il mondo WTA saluta il ritorno alle competizioni di Serena Williams, dominatrice assoluta degli ultimi anni e alla ricerca di nuovi successi Slam, interrogandosi sulla possibilità di avere nei prossimi mesi una giocatrice in grado di monopolizzare il circuito solo come la più piccola delle sorelle Williams è stata in grado di fare.

Allo stato attuale delle cose vige uno stato di apparente confusione, con tante tenniste che nell’ultimo anno si sono spartite trofei Slam e alternate in vetta al ranking: campionesse come Garbiñe Muguruza, Karolina Pliskova, Simona Halep, Caroline Wozniacki, hanno messo a segno le loro più importanti vittorie e raggiunto in successione la prima posizione mondiale.

Oggi guarda tutte dall’alto verso il basso la rumena Simona Halep, di nuovo prima ma ancora a caccia del primo successo Major ma decisamente la più costante negli ultimi 12 mesi. La Halep è arrivata in finale agli ultimi Australian Open ma si è vista sfuggire ancora una volta il primo Slam (già due tentativi falliti al Roland Garros), lasciando il via libera alla danese Wozniacki, giocatrice rilanciatasi e che potrebbe dettar legge nei prossimi Slam, dopo essersi sbloccata con la doppietta Finals 2017 e appunto Melbourne 2018. La Wozniacki, per molti la più completa e sicuramente la più progredita a livello non solo tennistico ma anche mentale, dovrà però guardarsi le spalle da avversarie agguerrite: Halep ovviamente ma anche la Muguruza che ha già vinto 2 prove dello Slam, la Pliskova ancora a secco Major come la rumena, più vere e proprie mine vaganti in tabelloni da 128 come la lettone Ostapenko (sua la terra rossa di Parigi nel 2017), l’ucraina Svitolina, la ceca Kvitova sempre pericolosa se indovina il torneo giusto e diventa ingiocabile per molte, la tedesca Kerber nuovamente muro invalicabile come due anni fa e le solite variabili pericolose come le americane Keys e Stephens, che magari mancheranno in costanza ma possono indovinare il torneo della vita, come successo a New York l’anno scorso quando 4 americane su 4 hanno monopolizzato le semifinali.

Difficile quindi se non impossibile ipotizzare una sola tennista in grado di dettar legge e accaparrarsi i traguardi più importanti: più facile vivere di imprevedibilità e assaporare le continue sorprese che puntualmente si verificheranno negli Slam. Dopo anni di dominio incontrastato non è forse qualcosa da apprezzare e amare? Tante campionesse in grado di attirare simpatie e tifo con la possibilità di arrivare in fondo non potrebbero far crescere l’interesse mediatico nei confronti del circuito WTA? È proprio necessaria una regina quando ci possono essere tante principesse?

Alessandro Orecchio