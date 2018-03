Open Court: Alex Zverev, stallo o piccola crisi? (di Marco Mazzoni)

Parlare di crisi per Alex “Sasha” Zverev potrebbe sembrare un azzardo giornalistico, una piccola follia. Il tedesco è n.5 del ranking ATP, compirà 21 anni tra un mese e vanta già 6 titoli in carriera, inclusi due Masters 1000 (Roma e Open del Canada nel 2017). Numeri importantissimi, da predestinato al trono con vari successi Slam. Questo resta lo scenario più plausibile per la sua carriera, e glielo auguriamo. Tuttavia i numeri di Sasha dalla vittoria in finale su Federer in Canada (agosto 2017) sono in netto, chiaro, ribasso. Subito out a Cincy e 2° turno a Flushing (ennesimo “tonfo” Slam); 2° turno a Shenzen e quindi semifinale a Pechino, risultato buono anche se perse netto da un Kyrgios assai ispirato. Segue un 2° turno a Shanghai (sconfitto da DelPo), poi quarti a Vienna senza brillare. A Bercy subito out, per mano di Haase; male pure alle Finals, dove vinse il primo match vs. Cilic, per poi essere sconfitto da Federer e dalla sorpresa del torneo Sock. La pausa invernale non l’ha rigenerato affatto: “scherzato” da Roger alla Hopman Cup, quindi out al terzo turno degli Australian Open in una battaglia vs. Chung. Si è ripreso in Davis con due buone vittorie vs. i “canguri”. Toccata e fuga a Rotterdam, dove è naufragato al 2° turno vs il “ciclone” Seppi. Quindi volo sull’Atlantico, per tornare sul cemento in America, condizioni che ama particolarmente. Risveglio? Insomma… Buona la semifinale ad Acapulco (ancora battuto da Del Potro) ma in un torneo discretamente comodo. Molto male ad Indian Wells, immediata sconfitta contro Joao Sousa. Se tiriamo un bilancio da agosto 2017 i numeri sono tutt’altro che da top5 del ranking… tanto che nella Race 2018 Zverev è al 32esimo posto, e nemmeno ha patito particolari infortuni come molti altri big.

Che succede Alex?

I risultati recenti sono negativi, inutile girarci intorno. Ma oltre ai numeri, nel tennis attuale di Zverev trovo due aspetti tecnici che fanno riflettere e potenzialmente ancor più “paura” dei risultati stessi, visto che quest’ultimi possono dipendere da vari fattori, spesso contingenti.

1) Nell’ultimo periodo non ha mai dato l’impressione di una reazione fisica e mentale alla sconfitta, un impeto, un ribellarsi al match negativo. Ha lottato sì, ma senza quel vigore e quella rabbia assolutamente necessaria ad invertire una tendenza al ribasso. Come se il suo fisico, la sua testa e la sua racchetta oggi non potessero dare di più. Una sensazione brutta per un potenziale campione, che invece dovrebbe riuscire a trovare, anche nei momenti più negativi, la forza per ribaltare partite storte cambiando qualcosa, aggrappandosi a qualche soluzione tecnica o tattica; ancor più quando al di là della rete c’è un rivale sulla carta inferiore.

2) Ad aggravare la situazione, l’evidenza che da qualche tempo il tennis di Alex sia un po’ “fermo”. Su livelli di eccellenza, perché in campo non ha grandi lacune; però da un ragazzo di 20 anni con margini di miglioramento in tutte le fasi di gioco, la normalità è trovare progressi e novità. Anche in quelle piccole cose che diventano ingranaggi fondamentali per innestare un salto di qualità, per elevare il picco di prestazione e tenerlo il più alto possibile. In pratica, Zverev pare vivere un momento di stasi, di non progresso fisico e tecnico.

Questi momenti possono capitare. Li hanno vissuti anche i più grandi perché un percorso di crescita non è quasi mai una linea retta, si procede a scalini. Si introducono novità; si vive una fase di assestamento necessaria ad affinare in partita le novità, ottenendo alti e bassi, fino a quando le novità diventano proprie ed automatiche, e funzionano. Qua ci si assesta su un nuovo livello, trovando una sorta di zona di conforto e risultati. Si accumulano esperienze con le nuove certezze, trovando così la nuova base su cui costruire futuri scalini di crescita. Zverev potrebbe attraversare un momento del genere, è fisiologico. Però questo periodo di stasi inizia ad essere piuttosto lungo, e soprattutto non è confortato da buoni risultati. Quando le novità vanno a regime e si raggiunge un nuovo livello (come è evidentemente capitato ad Alex nella primavera-estate 2017) è quando si raccolgono i migliori risultati. Poi si inizia a lavorare su altri aspetti, si “mette mano” al gioco, ed ecco che arrivano gli “up and down”. In Zverev invece si sta assistendo ad una fase discretamente lunga di “up and down” (soprattutto down…) senza intravedere novità, quindi situazione non propriamente positiva…

La chiave? Capacità fisica ed agonismo

L’aspetto che a mio avviso merita di essere sottolineato più di ogni altro è quello relativo alla sua capacità atletica e agonistica, dove il tedesco è più carente ed indietro rispetto all’eccellenza assoluta. Il fatto che ancora non abbia mai raggiunto la seconda settimana in un torneo dello Slam è una sentenza di condanna. Riuscirà ad infrangere questa barriera a breve, ma finora non c’è riuscito soprattutto per lacune fisiche ed agonistiche. Troppe pause, nell’intensità e nella tenuta mentale sulla lunga distanza. Momenti di stanca, in cui spinge poco e viene messo in difesa anche dal classico buon giocatore. Momenti in cui tira il fiato, e stenta a riprendere con vigore possesso del match. E’ un circolo: se cala l’attenzione perché avverte la fatica, o perché stacca la spina, tutto il suo tennis va in blocco. Ed il riavvio non è così automatico ed immediato. Questo anche perché il suo è un tennis completo ma un tennis di costruzione. Zverev ha bisogno di imbastire, di scambiare, ancora non ha un colpo secco con cui fare la differenza, e nemmeno è straordinario nei colpi di inizio gioco. All’aspetto meramente tecnico, va aggiunto un fisico ancora nel del tutto costruito a puntino. Per restare al vertice deve assolutamente incrementare la sua potenza e la resistenza. E’ evidente come paghi la fatica, come contro i picchiatori (DelPo) vada sotto, o anche contro chi lo mette in difesa sistematicamente rubandogli il tempo (Federer) o il campo (Nadal).

Sottolineo che parliamo di un tennista fortissimo, molto vicino all’eccellenza; ma per restare a questo livello facendo risultati top nei più grandi tornei (1000 e Slam) è necessario un cambio di marcia. E’ necessario saper reggere e vincere le battaglie, con maggior forza atletica a sostenere lucidità e resistenza. E’ necessaria anche un’attitudine diversa, la “voglia di sporcarsi le mani”, cosa che forse ancora non appartiene al suo bagaglio, vedi le dichiarazioni al veleno del suo ex coach JC Ferrero. L’ex n.1 iberico ha accusato il giovane tedesco di una gestione disordinata del suo essere Pro, e la scarsa voglia di mettersi in gioco totalmente. Parole forti, intrise anche dal rancore per un rapporto finito male… ma vedendo Zverev in campo nell’ultimo periodo non sembrano affatto campate per aria.

Zverev non deve assolutamente adagiarsi sugli ottimi risultati raggiunti. A mio avviso oltre al lavoro importante sul piano squisitamente atletico e della resistenza nella lotta, deve anche migliorare nei colpi di inizio gioco. Il suo servizio è ottimo, ma non ricava poi così tanti punti; ed alla risposta tende ancora a giocare un colpo molto solido per iniziare uno scambio, invece di imporre da subito i suoi schemi. Non essendo un “duro” alla Thiem dovrebbe cercare di vincere i punti più rapidamente, con una posizione di campo più avanzata e lasciando correre il braccio, capace di trovare un vincente quasi da ogni posizione.

Questo un piccolo bilancio del tennis di Sasha Zverev in un momento per lui grigio. Tra pochi giorni a Miami avrà la prima occasione per un riscatto, e poi via sulla terra, dove il suo gioco tattico e ricco di cambi di ritmo rende molto bene. E’ un momento strano per il tennis di vertice. Eccetto un Federer irreale, un ottimo Cilic, un DelPo in recupero e diversi giovani in crescita, regna incertezza ed un vuoto diffuso. Un vuoto che a breve potrebbe essere riempito da coetanei di Zverev pronti a dare battaglia. Occhio alle spalle, Sasha…

Marco Mazzoni

@marcomazz