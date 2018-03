Ranking ATP Italiani: confronto con il 2017, balzo di Travaglia

Breve, ma significativa, analisi delle posizioni in classifica ATP dei nostri giocatori. Vi proponiamo un confronto tra la posizione attuale nel ranking mondiale (aggiornata al 5 marzo 2018) e quella dello scorso anno (al 6 marzo 2017):

In questi 365 giorni, ad incrementare maggiormente il proprio posizionamento è stato Stefano Travaglia, che un anno fa si trovava al 272° posto mentre adesso è n.123 grazie ad un’ottima programmazione che gli ha fruttato diversi punti “preziosi”. Alle spalle di Travaglia ci sono Thomas Fabbiano (+84) e Marco Cecchinato (+76), anche loro migliorati notevolmente rispetto al 2017.

A peggiorare in maniera notevole (escludiamo Riccardo Bellotti, fermo ai box per infortunio dallo scorso mese di settembre ed ora precipitato ai margini della Top-400) ci sono Luca Vanni (142 posizioni di differenza rispetto al 2017) e Federico Gaio, in negativo di 118 posti.

TOP-15 ITALIANI, CLASSIFICA AL 6 MARZO 2017:

38. Paolo Lorenzi

43. Fabio Fognini

75. Andreas Seppi

121. Alessandro Giannessi

139. Luca Vanni

159. Federico Gaio

161. Thomas Fabbiano

175. Stefano Napolitano

183. Marco Cecchinato

215. Riccardo Bellotti

216. Lorenzo Giustino

218. Matteo Donati

237. Salvatore Caruso

267. Andrea Arnaboldi

272. Stefano Travaglia

TOP-15 ITALIANI, CLASSIFICA AL 5 MARZO 2018:

19. Fabio Fognini (30)

55. Paolo Lorenzi (36)

62. Andreas Seppi (34)

77. Thomas Fabbiano (28)

107. Marco Cecchinato (25)

108. Matteo Berrettini (21)

123. Stefano Travaglia (26)

152. Simone Bolelli (32)

160. Lorenzo Sonego (22)

162. Alessandro Giannessi (27)

180. Stefano Napolitano (22)

185. Salvatore Caruso (25)

220. Andrea Arnaboldi (30)

237. Matteo Viola (30)

248. Lorenzo Giustino (26)

VARIAZIONI:

Stefano Travaglia +149

Thomas Fabbiano +84

Marco Cecchinato +76

Salvatore Caruso +52

Andrea Arnaboldi +47

Fabio Fognini +24

Andreas Seppi +13

Stefano Napolitano -5

Paolo Lorenzi -17

Lorenzo Giustino -32

Alessandro Giannessi -41

Matteo Donati -44

Federico Gaio -118

Luca Vanni -142

Riccardo Bellotti -158

Lorenzo Carini