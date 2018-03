Combined Indian Wells: I risultati del Day 6. Avanza Roger Federer. Chung elimina Berdych. Venus supera Serena Williams (Video)

Roger Federer ha sconfitto Filip Krajinovic (ATP 28) 6-2 6-1 in meno di un’ora di gioco. Il basilese si è dunque qualificato per gli ottavi di finali, dove affronterà il francese Jérémy Chardy (100), e mantiene intatte le speranze di raggiungere le semifinali e quindi di conservare il posto di numero uno al mondo al termine del torneo di cui è campione uscente.

L’inizio della prima partita giocata contro il finalista di Parigi-Bercy sembrava promettere una sfida lunga e complessa, con il 36enne renano che si è portato subito sul 2-0 ma ha poi ceduto immediatamente il servizio e concesso troppo al 26enne. Il sesto gioco ha però visto il Federer-Express ingranare la marcia migliore, con il rossocrociato a rubare nuovamente il servizio all’avversario e chiudere agevolmente il primo set in 31′. Con la partita giocata ormai ad armi impari, Federer si è rapidamente portato sul 3-0 nella seconda frazione, ha tirato il fiato nel 4o game e ha poi chiuso la pratica in 57′.

l terzo turno di Indian Wells ha regalato al ciruito WTA uno dei “grandi classici” del tennis recente, lo scontro tra le sorelle Williams. Le due sono giunte al torneo californiano in condizioni molto diverse, Serena appena rientrata dopo essere diventata mamma, mentre Venus in grande forma in una sorta di seconda giovinezza che la vede di nuovo nella top 10 mondiale (WTA 8). Non è una sorpresa che quindi si sia imposta la maggiore con il punteggio di 6-3 6-4.

“Sono fortunata che ho giocato più match di lei ultimamente” ha detto Venus al termine dell’incontro. “Ho sbagliato molti tiri che di solito non sbaglio (41 errori non forzati, ndr)” ha invece dichiarato Serena, che ha aggiunto “A poco a poco sto crescendo. Non sono ancora al livello a cui vorrei essere, ma ci arriverò”. Si trattava della prima vittoria della sorella più grande dal 2014, mentre il computo totale vede la minore ancora in vantaggio per 17-12.

Combined Indian Wells – Hard – 3° Turno

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aliaksandra Sasnovich vs [2] Caroline Wozniacki



WTA Indian Wells Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 4 6 3 Caroline Wozniacki [2] Caroline Wozniacki [2] 6 2 6 Vincitore: C. WOZNIACKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Sasnovich 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-2 → 6-2 C. Wozniacki 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-1 → 3-1 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Sasnovich 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Sasnovich 0-15 df 0-30 0-40 df 4-1 → 4-2 C. Wozniacki 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Sasnovich 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-0 → 3-1 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 3-0 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. [1] Roger Federer vs [25] Filip Krajinovic (non prima ore: 21:00)



ATP Indian Wells Roger Federer [1] Roger Federer [1] 6 6 Filip Krajinovic [25] Filip Krajinovic [25] 2 1 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Federer 30-0 40-0 5-1 → 6-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 R. Federer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-0 → 3-1 R. Federer 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 3-0 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Federer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Krajinovic 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Federer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

3. [13] Sloane Stephens vs [20] Daria Kasatkina



WTA Indian Wells Sloane Stephens [13] Sloane Stephens [13] 4 3 Daria Kasatkina [20] Daria Kasatkina [20] 6 6 Vincitore: D. KASATKINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Stephens 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 D. Kasatkina 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. Fernando Verdasco vs Taylor Fritz



ATP Indian Wells Fernando Verdasco Fernando Verdasco 6 2 6 Taylor Fritz Taylor Fritz 4 6 7 Vincitore: T. FRITZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 df 1-6* 6-6 → 6-7 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-6 → 6-6 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 F. Verdasco 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 F. Verdasco 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Verdasco 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 T. Fritz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 5-4 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 F. Verdasco 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 T. Fritz 15-0 15-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 F. Verdasco 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. [8] Venus Williams vs Serena Williams (non prima ore: 03:00)



WTA Indian Wells Venus Williams [8] Venus Williams [8] 6 6 Serena Williams Serena Williams 3 4 Vincitore: V. WILLIAMS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Williams 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Williams 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 V. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 5-2 → 5-3 S. Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 V. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Williams 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-1 → 3-2 V. Williams 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-0 → 3-1 S. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 V. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 S. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Williams 15-0 30-0 ace 5-3 → 6-3 S. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 V. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Williams 0-15 df 0-30 0-40 3-2 → 4-2 V. Williams 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 V. Williams 0-15 df 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Williams 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

6. [12] Tomas Berdych vs [23] Hyeon Chung (non prima ore: 04:30)



ATP Indian Wells Tomas Berdych [12] Tomas Berdych [12] 4 4 Hyeon Chung [23] Hyeon Chung [23] 6 6 Vincitore: H. CHUNG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Chung 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Berdych 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 H. Chung 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Berdych 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-4 → 3-4 H. Chung 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-3 → 2-4 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 H. Chung 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 T. Berdych 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-1 → 1-2 H. Chung 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Berdych 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Chung 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 T. Berdych 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 H. Chung 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Berdych 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 H. Chung 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 T. Berdych 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 H. Chung 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 T. Berdych 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 1-1 → 1-2 H. Chung 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Caroline Garcia vs [26] Daria Gavrilova



WTA Indian Wells Caroline Garcia [7] Caroline Garcia [7] 7 6 Daria Gavrilova [26] Daria Gavrilova [26] 5 4 Vincitore: C. GARCIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Gavrilova 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-2 → 4-2 C. Garcia 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-1 → 3-2 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-0 → 3-0 D. Gavrilova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Gavrilova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 D. Gavrilova 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Gavrilova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-4 → 4-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 2-4 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Garcia 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1

2. [24] Elena Vesnina vs [10] Angelique Kerber



WTA Indian Wells Elena Vesnina [24] Elena Vesnina [24] 5 2 Angelique Kerber [10] Angelique Kerber [10] 7 6 Vincitore: A. KERBER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 A. Kerber 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-3 → 1-3 A. Kerber 0-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Vesnina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace ace 5-5 → 5-6 E. Vesnina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 0-3 E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Borna Coric vs [13] Roberto Bautista Agut



ATP Indian Wells Borna Coric Borna Coric 6 6 Roberto Bautista Agut [13] Roberto Bautista Agut [13] 1 3 Vincitore: B. CORIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 B. Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 B. Coric 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 B. Coric 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Bautista Agut 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 B. Coric 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-1 → 5-1 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 4-0 → 4-1 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 B. Coric 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [27] Carla Suárez Navarro vs [4] Elina Svitolina



WTA Indian Wells Carla Suárez Navarro [27] Carla Suárez Navarro [27] 7 6 Elina Svitolina [4] Elina Svitolina [4] 5 3 Vincitore: C. SUAREZ NAVARRO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 E. Svitolina 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Svitolina 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Svitolina 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 6-5 → 7-5 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5. [30] Pablo Cuevas vs [5] Dominic Thiem (non prima ore: 02:00)



ATP Indian Wells Pablo Cuevas [30] • Pablo Cuevas [30] 0 3 6 4 Dominic Thiem [5] Dominic Thiem [5] 0 6 4 2 Vincitore: P. CUEVAS per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 P. Cuevas 4-2 D. Thiem 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 P. Cuevas 15-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Cuevas 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 P. Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df A-40 3-3 → 4-3 D. Thiem 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Cuevas 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Cuevas 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Thiem 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 P. Cuevas 0-15 df 15-15 30-15 2-5 → 3-5 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Cuevas 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Thiem 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 P. Cuevas 40-0 0-1 → 1-1 D. Thiem 15-0 0-0 → 0-1

6. Raven Klaasen / Michael Venus vs [8] Ivan Dodig / Rajeev Ram



ATP Indian Wells Raven Klaasen / Michael Venus Raven Klaasen / Michael Venus 2 2 Ivan Dodig / Rajeev Ram [8] Ivan Dodig / Rajeev Ram [8] 6 6 Vincitori: DODIG / RAM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Klaasen / Venus 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 I. Dodig / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 I. Dodig / Ram 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 I. Dodig / Ram 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 0-2 → 0-3 R. Klaasen / Venus 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 I. Dodig / Ram 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Klaasen / Venus 15-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 I. Dodig / Ram 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 I. Dodig / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-3 → 1-4 R. Klaasen / Venus 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 I. Dodig / Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Klaasen / Venus 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 I. Dodig / Ram 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

STADIUM 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [20] Adrian Mannarino vs Jeremy Chardy



ATP Indian Wells Adrian Mannarino [20] Adrian Mannarino [20] 5 6 1 Jeremy Chardy Jeremy Chardy 7 4 6 Vincitore: J. CHARDY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-5 → 1-6 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 J. Chardy 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-3 → 1-4 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 A. Mannarino 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 J. Chardy 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 5-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Chardy 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Chardy 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Mannarino 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 J. Chardy 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 5-5 → 5-6 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Mannarino 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Mannarino 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Mannarino 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [WC] Danielle Collins vs [WC] Sofya Zhuk



WTA Indian Wells Danielle Collins Danielle Collins 6 6 Sofya Zhuk Sofya Zhuk 4 4 Vincitore: D. COLLINS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Zhuk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Zhuk 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 D. Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Zhuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Collins 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 S. Zhuk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 D. Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Zhuk 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Zhuk 30-0 40-0 5-3 → 5-4 D. Collins 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Zhuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Collins 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Zhuk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S. Zhuk 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Collins 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 S. Zhuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

3. [11] Pablo Carreno Busta vs Daniil Medvedev



ATP Indian Wells Pablo Carreno Busta [11] Pablo Carreno Busta [11] 6 7 Daniil Medvedev Daniil Medvedev 1 5 Vincitore: P. CARRENO BUSTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-5 → 6-5 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 D. Medvedev 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Medvedev 15-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-1 → 6-1 D. Medvedev 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-0 → 3-1 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. Nicolas Kicker vs [7] Kevin Anderson



ATP Indian Wells Nicolas Kicker Nicolas Kicker 6 6 Kevin Anderson [7] Kevin Anderson [7] 7 7 Vincitore: K. ANDERSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 N. Kicker 15-0 ace 30-30 40-30 5-5 → 6-5 K. Anderson 15-0 30-0 ace 5-4 → 5-5 N. Kicker 4-4 → 5-4 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 4-3 → 4-4 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 N. Kicker 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Anderson 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 N. Kicker 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 K. Anderson 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 N. Kicker 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 4-5 N. Kicker 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Kicker 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 N. Kicker 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Kicker 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Anderson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1

5. Roberto Bautista Agut / David Ferrer vs John Isner / Jack Sock



ATP Indian Wells Roberto Bautista Agut / David Ferrer Roberto Bautista Agut / David Ferrer 0 John Isner / Jack Sock • John Isner / Jack Sock 0 Vincitori: ISNER / SOCK per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Isner / Sock 0-0

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Feliciano Lopez / Marc Lopez vs [6] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau



ATP Indian Wells Feliciano Lopez / Marc Lopez Feliciano Lopez / Marc Lopez 6 7 Jean-Julien Rojer / Horia Tecau [6] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau [6] 4 6 Vincitori: LOPEZ / LOPEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 F. Lopez / Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 6-6 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 F. Lopez / Lopez 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 F. Lopez / Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Lopez / Lopez 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Lopez / Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 J. Rojer / Tecau 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 F. Lopez / Lopez 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Lopez / Lopez 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Lopez / Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df 3-3 → 4-3 F. Lopez / Lopez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Lopez / Lopez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Lopez / Lopez 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Gilles Muller / Sam Querrey vs [4] Jamie Murray / Bruno Soares



ATP Indian Wells Gilles Muller / Sam Querrey Gilles Muller / Sam Querrey 7 6 10 Jamie Murray / Bruno Soares [4] Jamie Murray / Bruno Soares [4] 5 7 2 Vincitori: MULLER / QUERREY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-2 J. Murray / Soares 1-0 J. Murray / Soares 1-0 1-1 2-1 2-2 df 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 J. Murray / Soares 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 G. Muller / Querrey 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Murray / Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Muller / Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Murray / Soares 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 G. Muller / Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Murray / Soares 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 G. Muller / Querrey 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 G. Muller / Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Murray / Soares 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Muller / Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Murray / Soares 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 G. Muller / Querrey 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Murray / Soares 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Muller / Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 J. Murray / Soares 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 G. Muller / Querrey 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Murray / Soares 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 G. Muller / Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 J. Murray / Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Muller / Querrey 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Murray / Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Muller / Querrey 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [21] Anastasija Sevastova vs [12] Julia Goerges



WTA Indian Wells Anastasija Sevastova [21] Anastasija Sevastova [21] 6 6 Julia Goerges [12] Julia Goerges [12] 3 3 Vincitore: A. SEVASTOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 3-1 → 3-2 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Sevastova 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Goerges 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Sevastova 15-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Goerges 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [3] Oliver Marach / Mate Pavic vs Fabio Fognini / Aisam-Ul-Haq Qureshi



ATP Indian Wells Oliver Marach / Mate Pavic [3] Oliver Marach / Mate Pavic [3] 7 6 Fabio Fognini / Aisam-Ul-Haq Qureshi Fabio Fognini / Aisam-Ul-Haq Qureshi 5 2 Vincitori: MARACH / PAVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Fognini / Qureshi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 O. Marach / Pavic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 4-1 → 4-2 F. Fognini / Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 O. Marach / Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 F. Fognini / Qureshi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Fognini / Qureshi 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 O. Marach / Pavic 15-0 ace 6-5 → 7-5 F. Fognini / Qureshi 40-40 5-5 → 6-5 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 4-5 → 5-5 F. Fognini / Qureshi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 4-4 → 4-5 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Fognini / Qureshi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 3-4 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 F. Fognini / Qureshi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 F. Fognini / Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Fognini / Qureshi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [G] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs [2] Hao-Ching Chan / Latisha Chan



WTA Indian Wells Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova 6 5 10 Hao-Ching Chan / Latisha Chan [2] Hao-Ching Chan / Latisha Chan [2] 4 7 6 Vincitori: HSIEH / STRYCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 H. Chan / Chan 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 6-7 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Hsieh / Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 H. Chan / Chan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 S. Hsieh / Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 H. Chan / Chan 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 H. Chan / Chan 15-0 30-0 30-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Chan / Chan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Chan / Chan 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 0-1 → 0-2 H. Chan / Chan 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 H. Chan / Chan 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 H. Chan / Chan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-2 → 4-3 S. Hsieh / Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 H. Chan / Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 S. Hsieh / Strycova 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 H. Chan / Chan 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 S. Hsieh / Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 H. Chan / Chan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2. Marcus Daniell / Diego Schwartzman vs Adrian Mannarino / Fabrice Martin



ATP Indian Wells Marcus Daniell / Diego Schwartzman Marcus Daniell / Diego Schwartzman 6 6 Adrian Mannarino / Fabrice Martin Adrian Mannarino / Fabrice Martin 4 2 Vincitori: DANIELL / SCHWARTZMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Daniell / Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Mannarino / Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-1 → 5-2 M. Daniell / Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 4-1 → 5-1 A. Mannarino / Martin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 M. Daniell / Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 A. Mannarino / Martin 15-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 M. Daniell / Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Mannarino / Martin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Daniell / Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 A. Mannarino / Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 M. Daniell / Schwartzman 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Mannarino / Martin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Daniell / Schwartzman 15-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Mannarino / Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Daniell / Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Mannarino / Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Daniell / Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-0 → 1-1 A. Mannarino / Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

3. [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina vs [WC] Victoria Azarenka / Aryna Sabalenka