Vika Azarenka: “Il tennis è l’unica via di fuga che ho per dimenticare ciò che accade nella mia vita”

Vika Azarenka ha parlato del suo ritorno alle competizioni dopo i problemi familiari.

“Mi meraviglia il fatto di esser stata capace di concentrarmi e ricaricare le batterie. Non so nemmeno come ho fatto con tutto quello che ho dentro di me, non immaginavo di riuscire a rimanere calma e positiva”.

“Il tennis è l’unica via di fuga che ho per dimenticare ciò che accade nella mia vita. Non è solo divertente, è quello che faccio per vivere, ma nella mia situazione è difficile concentrarsi. Mi succede anche in allenamento. A volte mi fermo perché non sono in grado di concentrarmi sulla palla”.