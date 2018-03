Le pessime qualificazioni del torneo di Irving

Il torneo di Irving è considerato praticamente un torneo ATP 250 per il campo dei partecipanti ma quest’anno nelle qualificazioni hanno firmato davvero in pochi.

Infatti solo cinque hanno deciso di giocare, il resto è entrato con una wild card, ed il torneo del tabellone cadetto è di un livello molto basso.

Il Tabellone di Quali

(1) Ram-Harel, Or vs Bye

(WC) Loutas, Dion vs (WC) Solomon, Grant

(2/WC) Kypson, Patrick vs Bye

Bye vs (5) Maginley, Herbert Jody

(3) Hank, Tigre vs Bye

(WC) Chrysochos, Petros vs (7) Hach Verdugo, Hans

(4/WC) Rinderknech, Arthur vs Bye

Bye vs (6) Chang, Jonathan