Novak Djokovic dopo la sconfitta ad Indian Wells: “non mi sentivo affatto bene”

Novak Djokovic è tornato alle gare oggi con una sconfitta. Il tennista serbo è stato eliminato nel secondo turno dell’ATP 1000 di Indian Wells e si è dimostrato ben lontano dalla sua forma migliore.

Nelle dichiarazioni raccolte al termine della partita, l’ex numero uno del mondo ha riconosciuto la scarsa condizione: “Era uno di quei giorni in cui non riuscivo a trovare il ritmo, soprattutto sul rovescio. Fanno però parte delle diverse circostanze che attualmente mi trovo ad affrontare “, ha detto.

Djokovic ha ammesso di sentirsi ancor come un nuovo arrivato nel circuito: “Volevo congratularmi con il mio avversario per il suo spirito combattivo, ma ho sentito che era il mio primo incontro nel circuito. Era molto strano, non mi sentivo affatto bene.

Non dovevo neanche essere qui, con un intervento chirurgico di sole cinque / sei settimane, ma mi sono ripreso in fretta e non avevo nessuna aspettativa nel torneo.”

Senza essere ancora certo della sua presenza a Miami, Nole analizzerà ogni dettaglio con il suo team: “Non vedevo l’ora di gareggiare, ma devo parlare con la mia squadra e creare la migliore strategia possibile per continuare a migliorare”, ha concluso l’attuale numero 13 del mondo.