Challenger Shenzhen: I risultati del turno decisivo di Quali. Napolitano nel main draw. Quinzi e Vavassori out al turno finale

(1) Jaziri, Malek vs Milojevic, Nikola

Jung, Jason vs Lee, Duckhee

(SE) Hurkacz, Hubert vs Sonego, Lorenzo

(Q) Rola, Blaz vs (5) Maden, Yannick

(4) Granollers, Marcel vs Kecmanovic, Miomir

(Q) Kubler, Jason vs Galovic, Viktor

Munar, Jaume vs (WC) Zhang, Ze

(WC) Zhang, Zhizhen vs (6) Otte, Oscar

(8) Zopp, Jurgen vs (SE) Bolt, Alex

Vatutin, Alexey vs (WC) Li, Zhe

(WC) Wu, Di vs Ito, Tatsuma

Ignatik, Uladzimir vs (3) Kavcic, Blaz

(7) Ivashka, Ilya vs (Q) Napolitano, Stefano

Kwon, Soonwoo vs Moraing, Mats

Soeda, Go vs Caruso, Salvatore

(Q) Moriya, Hiroki vs (2) Thompson, Jordan

Challenger Shenzhen | Cemento | $75.000 – TDQ

Centre Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Blaz Rola vs [6] Gianluigi Quinzi



CH Shenzhen Blaz Rola [3] Blaz Rola [3] 6 6 Gianluigi Quinzi [6] Gianluigi Quinzi [6] 3 4 Vincitore: B. ROLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Rola 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 B. Rola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 B. Rola 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 4-2 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 B. Rola 15-0 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 B. Rola 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Rola 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 5-3 → 6-3 G. Quinzi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 B. Rola 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 G. Quinzi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 B. Rola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Rola 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Quinzi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Rola 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. [2] Jason Kubler vs Renta Tokuda



CH Shenzhen Jason Kubler [2] Jason Kubler [2] 6 7 Renta Tokuda Renta Tokuda 1 6 Vincitore: J. KUBLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 R. Tokuda 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Kubler 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 R. Tokuda 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Tokuda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Tokuda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 J. Kubler 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-2 → 1-3 R. Tokuda 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Kubler 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 R. Tokuda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 R. Tokuda 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-0 → 5-1 J. Kubler 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-0 → 5-0 R. Tokuda 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 3-0 R. Tokuda 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Stefano Napolitano vs Andrea Vavassori



CH Shenzhen Stefano Napolitano [1] Stefano Napolitano [1] 3 6 6 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 2 3 Vincitore: S. NAPOLITANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Vavassori 0-15 15-15 ace 40-15 5-2 → 5-3 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 3-2 A. Vavassori 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Vavassori 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 S. Napolitano 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Napolitano 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 2-5 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Vavassori 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

2. [4] Kamil Majchrzak vs [8] Hiroki Moriya