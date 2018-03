Masters 1000 Indian Wells, Fabio Fognini eliminato in rimonta da Jeremy Chardy: l’azzurro dilapida un set e due break di vantaggio nel secondo parziale

Una sconfitta dai toni amari e dai grandi rimpianti. Fabio Fognini viene eliminato all’esordio nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells per mano di Jeremy Chardy dopo 2 ore e 40 minuti di gioco. Il francese vince in rimonta col punteggio di 4-6 7-6(2) 6-4 recuperando uno svantaggio di due break nella seconda frazione in un match la cui direzione sembrava pressoché tracciata a favore del numero uno d’Italia. L’azzurro, incapace di gestire un cospicuo e rassicurante vantaggio, è andato a servire per il match sul 5-4 salvo essere poi brekkato dal transalpino alla quinta chance utile nel game. Apparso piuttosto nervoso e contrariato, Fognini ha provato a tener testa al francese nella terza e decisiva frazione ma lo sforzo è risultato vano. Chardy, totalmente rinfrancato dalla rimonta, è stato abile a riacquisire fiducia e a ritrovare nel dritto la sua arma in più dopo due set in cui aveva funzionato ad intermittenza. Il transalpino attende ora di conoscere il proprio avversario del terzo turno dall’incontro in programma sul campo 9 tra il qualificato Peter Polansky e la testa di serie numero 20 Adrian Mannarino.

PRIMO SET

Jeremy Chardy inaugura l’incontro alla battuta e conquista il game d’apertura chiudendo con un ace. Fabio Fognini risponde per le rime lasciando un solo punto al servizio esattamente come il transalpino in precedenza. Nel gioco seguente Chardy si mette repentinamente nei guai sbagliando dapprima due dritti sul lungolinea consecutivi e poi un rovescio in uscita dal servizio. Nel primo momento di vera difficoltà, il francese si leva momentaneamente dall’impaccio prima con una volée di dritto e poi con un servizio vincente salvo poi cedere la battuta alla terza palla break del game spedendo un dritto inside-in in corridoio. Chiamato a servire per consolidare il vantaggio dopo il cambio campo, Fognini non sfrutta due palle game e consegna prontamente il break nelle mani di Chardy consentendogli di ritornare immediatamente in carreggiata. Una volta pareggiati i conti, il tennista di Pau neutralizza una nuova palla break con una prima vincente e opera il sorpasso tornando al comando sul 3-2. I ritmi non sono ancora elevati ed entrambi stentano ad ingranare alternando buone soluzioni ad altrettanti errori non forzati. I grattacapi al servizio per Fognini sussistono. Il ligure è obbligato a sventare un nuovo pericolo di break ma riesce a sbrogliare magistralmente la stuazione grazie ad un perfetto dritto in diagonale in cui coglie in controtempo Chardy. Venuto a capo di un game molto prezioso, Fognini non può di fatto opporsi nel gioco successivo in virtù di uno Chardy ingiocabile al servizio. Si procede on serve con Fognini che riagguanta in scioltezza il transalpino sul 4-4. Prima dell’avvio del nono gioco, ad un bambino casca dagli spalti una palla per raccogliere autografi, Chardy ne approfitta per deliziare la platea con un palleggio ma si distrae. In un batter d’occhio, infatti, il francese è costretto a fronteggiare tre palle break di fila a seguito di due doppi falli consecutivi. La terza chance viene lestamente concretizzata dall’azzurro che adesso può servire per incamerare il primo set. Chardy si dimostra come suo solito poco concreto permettendo a Fognini di chiudere la pratica con il punteggio di 6-4 in 40 minuti esatti di gioco.

SECONDO SET

Anche in questo secondo parziale Chardy apre le danze alla battuta. Il transalpino recupera da 0-30 e si aggiudica il game inaugurale facendo leva sul servizio e i colpi di inizio gioco. Il tennista di Pau ora è più incisivo da fondo, macina maggiormente gioco col dritto ed è bravo a procurarsi sin da subito una palla break. Fognini cancella la prima, annulla pure la seconda palla break concessa dopo un doppio fallo chiamato per via di un fallo di piede e tiene il servizio senza lasciarsi condizionare più di tanto dalla infausta decisione del giudice di linea. Il livello qualitativo si innalza, gli scambi sono più intensi e la palla viaggia di più da ambo le parti.A differenza del set d’apertura, Fabio appare molto più attivo ed è abile ad aprirsi gli angoli e a muovere Chardy lateralmente. Il transalpino torna ad essere impalpabile e a commettere un’infinità di errori alquanto banali di cui tre sanguinosi messi in serie nel terzo gioco: doppio fallo, dritto comodo a campo aperto atterrato lungo e altro gratuito col medesimo fondamentale sulla palla break. Fabio Fognini si ritrova avanti di un set e di un break. Il ligure incrementa il vantaggio sul 3-1 con estremo agio verticalizzando il gioco non appena ne ha l’occasione mettendo pressione al francese. Quest’ultimo non può più sbagliare se vuole coltivare flebili speranze di rimonta. Quelli che però, quantomeno sulla carta, dovrebbero rappresentare i punti di forza di Chardy, ovvero il dritto e il servizio, si rivelano quest’oggi a tratti inefficaci e talvolta pure controproducenti. Fognini, difatti, non si accontenta e prende il largo piazzando anche il doppio break nel set a seguito della miriade di gratuiti commessi dal suo dirimpettaio francese. L’azzurro si addormenta improvvisamente, stacca la spina per un attimo e paga un vistoso calo di concentrazione lasciando per strada uno dei due break di vantaggio. Quando sembra che il numero uno d’Italia possa strappare nuovamente il servizio al suo avversario, Chardy riemerge inaspettatamente cancellando ben tre palle break consecutive. Il francese riduce il gap di un ulteriore game e prova a rimanere in scia. Avanti 4-3 e servizio, Fognini reagisce e si avvicina al traguardo assicurandosi il turno di battuta a zero e la possibilità di poter andare a servire eventualmente dopo il cambio campo per il match. Chiamato a servire per rimane in vita nell’incontro, Chardy viene trafitto nel corso del nono game da un passante spettacolare di Fabio col rovescio giocato staccando la mano ma, malgrado ciò, riesce ugualmente a restare a ruota. Fognini si appresta a chiudere i conti e a battezzare con una vittoria il suo esordio stagionale ad Indian Wells. Il francese, totalmente deresponsabilizzato, si gioca ora il tutto e per tutto e a braccio sciolto lascia partire più conclusioni col dritto da far spavento. Chardy spara le ultime cartucce e insidia pericolosamente Fognini riuscendo ad operare il break alla quinta chance utile nel game. Tutto da rifare per il ligure che aveva il match saldamente tra le sue mani sino a pochi minuti prima. Ricucito lo strappo, il tennista di Pau procede spedito senza alcun timore passando anche al comando sul 6-5. L’azzurro si scrolla di dosso un po’ di paure issandosi al tie-break e riuscendo a spezzare un filotto negativo di 3 game consecutivi. L’avvio nel tie-break per l’azzurro è disastroso, complice anche un po’ di nervosismo che torna a riaffiorare. Il francese passa infatti subito avanti di due minibreak e si gira sul 5-1 in suo favore con un Fabio totalmente inviperito e con la testa al terzo set. Jeremy Chardy si aggiudica il set, conquista il tie-break 7-2 chiudendo il parziale con il 12° ace dell’incontro e rimanda il verdetto al terzo e decisivo set.

TERZO SET

L’attesa della ripresa delle operazioni nel terzo set si prolunga per permettere i soccorsi ad uno spettatore che ha accusato un malore fra gli spalti. Scongiurato ogni pericolo, si torna a giocare con Fabio Fognini alla battuta. Il ligure parte col piede giusto assicurandosi il primo game senza particolari patemi. Chardy, costretto ad inseguire nel punteggio nel corso della frazione, lo riagguanta sfruttando qualche imprecisione di troppo da fondo del numero uno d’Italia. Gli scambi degni di nota sono pochi, gli errori non forzati messi a referto tornano ad essere tanti. Fognini non subisce particolarmente e tiene ancora una volta il servizio non lasciando al suo avversario neanche un punto in ribattuta. Nel quarto game si intravede il primo spiraglio per Fognini con Chardy che torna a litigare col servizio e smarrisce nuovamente il dritto. Nonostante ciò, il transalpino rimonta lo svantaggio di 0-30 e trascinato ai vantaggi viene a capo del game non dovendo affrontare neanche l’ombra di una palla break. L’intensità del match aumenta e Fabio si ritrova ad alzare per forza di cose l’asticella. La pressione intanto lo divora tanto da commettere doppio fallo e offrire una palla break al francese. Cancellata la prima chance, Fognini non può nulla sul dritto scagliato a tutta potenza da Chardy sulla riga. Ceduta la battuta e con il tennista di Pau avanti 3-2 e servizio, Fabio deve assolutamente provare a reagire. Tuttavia il transalpino ora è in fiducia col servizio e sferra vincenti col dritto da qualsiasi lato del campo. Jeremy Chardy legittima il break di vantaggio e sale con autorità sul 4-2. L’azzurro, dal canto suo, rimane a ruota ma deve prima lottare, sudare e cancellare una palla del doppio break. Nel game successivo il francese fa e disfa trovando dapprima una soluzione impensabile col dritto da casa sua poi commettendo doppio fallo. Trascinatosi da solo ai vantaggi, Chardy chiude l’ottavo game dopo 12 punti e sopravanza sul 5-3 senza dover fronteggiare palle break. Fabio Fognini si assicura il più classico dei game interlocutori salvo poi incassare una durissima sconfitta. Il francese si impone 4-6 7-6(2) 6-4 e approda al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells.

La partita punto per punto



ATP Indian Wells Jeremy Chardy Jeremy Chardy 4 7 6 Fabio Fognini [16] Fabio Fognini [16] 6 6 4 Vincitore: J. CHARDY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 6-4 F. Fognini 15-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Chardy 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Chardy 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 J. Chardy 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-4 → 3-4 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Chardy 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 4-4 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Chardy 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 J. Chardy 15-0 30-15 ace 0-0 → 1-0

J. Chardy – F. Fognini

02:40:35

14 Aces 3

10 Double Faults 5

59% 1st Serve % 56%

50/68 (74%) 1st Serve Points Won 39/63 (62%)

19/48 (40%) 2nd Serve Points Won 30/50 (60%)

10/14 (71%) Break Points Saved 9/13 (69%)

16 Service Games Played 16

24/63 (38%) 1st Return Points Won 18/68 (26%)

20/50 (40%) 2nd Return Points Won 29/48 (60%)

4/13 (31%) Break Points Won 4/14 (29%)

16 Return Games Played 16

69/116 (59%) Total Service Points Won 69/113 (61%)

44/113 (39%) Total Return Points Won 47/116 (41%)

113/229 (49%) Total Points Won 116/229 (51%)

100 Ranking 19

31 Age 30

Pau, France Birthplace Sanremo, Italy

Liege, Belgium Residence Arma di Taggia, Italy

6’2″ (187 cm) Height 5’10” (177 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2005 Turned Pro 2004

2/4 Year to Date Win/Loss 14/4

0 Year to Date Titles 1

1 Career Titles 6

$7,198,229 Career Prize Money $9,759,300

Luca Fiorino