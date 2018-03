Challenger Shenzhen: Il Tabellone di Qualificazione. Sono quattro gli azzurri al via.

Challenger Shenzhen | Cemento | $75.000

(1) Napolitano, Stefano vs Rungkat, Christopher

He, Yecong vs Bai, Yan

Vavassori, Andrea vs Weissborn, Tristan-Samuel

Cui, Jie vs (7) Banes, Maverick

(2) Kubler, Jason vs Xia, Zihao

Hsieh, Cheng-Peng vs (WC) Lu, Pengyu

Matsui, Toshihide vs Tokuda, Renta

Grills, Jacob vs (5) Takahashi, Yusuke

(3) Rola, Blaz vs Pellegrino, Andrea

Podzus, Martins vs Slobodchikov, Ronald

Wang, Chuhan vs Chung, Yunseong

Te, Rigele vs (6) Quinzi, Gianluigi

(4) Majchrzak, Kamil vs Wang, Ruikai

Kim, Cheong-Eui vs Granollers, Gerard

Elgin, Mikhail vs Gao, Xin

Li, Yuanfeng vs (8) Moriya, Hiroki

Centre Court – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Yecong He vs Yan Bai

2. [4] Kamil Majchrzak vs Ruikai Wang

3. [2] Jason Kubler vs Zihao Xia

4. Chuhan Wang OR Yunseong Chung vs Rigele Te OR [6] Gianluigi Quinzi (non prima ore: 07:00)

5. Mikhail Elgin OR Xin Gao vs Yuanfeng Li OR [8] Hiroki Moriya

Court 4 – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Chuhan Wang vs Yunseong Chung

2. Cheong-Eui Kim vs Gerard Granollers

3. Cheng-Peng Hsieh vs [WC] Pengyu Lu

4. Toshihide Matsui OR Renta Tokuda vs Jacob Grills OR [5] Yusuke Takahashi (non prima ore: 07:00)

5. [2] Jason Kubler OR Zihao Xia vs Cheng-Peng Hsieh OR [WC] Pengyu Lu

Court 6 – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Rigele Te vs [6] Gianluigi Quinzi

2. Martins Podzus vs Ronald Slobodchikov

3. Mikhail Elgin vs Xin Gao

4. [3] Blaz Rola OR Andrea Pellegrino vs Martins Podzus OR Ronald Slobodchikov (non prima ore: 07:00)

Court 10 – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Jie Cui vs [7] Maverick Banes

2. [3] Blaz Rola vs Andrea Pellegrino

3. Yuanfeng Li vs [8] Hiroki Moriya

4. [4] Kamil Majchrzak OR Ruikai Wang vs Cheong-Eui Kim OR Gerard Granollers (non prima ore: 07:00)

Court 8 – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Andrea Vavassori vs Tristan-Samuel Weissborn

2. Toshihide Matsui vs Renta Tokuda

3. [1] Stefano Napolitano OR Christopher Rungkat vs Yecong He OR Yan Bai (non prima ore: 06:00)

Court 2 – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [1] Stefano Napolitano vs Christopher Rungkat

2. Jacob Grills vs [5] Yusuke Takahashi

3. Andrea Vavassori OR Tristan-Samuel Weissborn vs Jie Cui OR [7] Maverick Banes (non prima ore: 06:00)