Maria Sharapova si separa da Sven Groeneveld

Maria Sharapova, dopo tanti infortuni, battute d’arresto e un livello di gioco tutt’altro che convincente, ha annunciato di essersi separata dal coach Sven Groeneveld dopo quattro anni di collaborazione.

“Vorrei ringraziare Sven per la sua incredibile lealtà, la sua etica del lavoro e soprattutto per l’amicizia che abbiamo formato e che proseguirà oltre questo rapporto di lavoro. Sono stata molto fortunata ad aver avuto un team leader come lui nel mio angolo”.

Le parole di Groeneveld: “Maria è stata una delle giocatrici più dedicate e professionali con cui abbia mai lavorato. La sua forza ed il suo spirito combattivo continuano ad essere una forza con cui confrontarsi e nutro il più profondo rispetto per lei come giocatrice e come persona”.