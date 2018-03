Masters 1000 Indian Wells: Thomas Fabbiano approda al secondo turno. Prima vittoria in carriera in un Masters 1000

Debutto vincente per Thomas Fabbiano che accede al secondo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells.

Il 28enne di San Giorgio Ionico, numero 77 del ranking mondiale, ha regolato con un doppio 64, in un’ora e 23 minuti di gioco, lo statunitense Bradley Klahn, numero 166 Atp.L

L’azzurro, che in tutto il match ha concesso una sola palla-break (nel quarto gioco del primo set), è bastato togliere due volte il servizio all’avversario (nel settimo game del primo parziale e nel quinto del secondo set), per mettere a segno la sua prima vittoria in carriera in un main draw di un “1000”.

Al secondo turno Fabbiano dovrà vedersela con un altro americano, Jack Sock, numero 10 del ranking e del seeding.

Masters 1000 Indian Wells 1000 | Cemento | $7.972.535 – 1° Turno

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

5INC. Thomas Fabbiano vs [WC] Bradley Klahn



0 Aces 81 Double Faults 167% 1st Serve % 67%33/44 (75%) 1st Serve Points Won 29/40 (73%)13/22 (59%) 2nd Serve Points Won 9/20 (45%)1/1 (100%) Break Points Saved 1/3 (33%)10 Service Games Played 1011/40 (28%) 1st Return Points Won 11/44 (25%)11/20 (55%) 2nd Return Points Won 9/22 (41%)2/3 (67%) Break Points Won 0/1 (0%)10 Return Games Played 1046/66 (70%) Total Service Points Won 38/60 (63%)22/60 (37%) Total Return Points Won 20/66 (30%)68/126 (54%) Total Points Won 58/126 (46%)

