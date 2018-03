Open Court: Circuito Masters 1000, idee per cambiare (di Marco Mazzoni)

Sotto il sole del deserto californiano è appena scattata l’edizione 2018 di Indian Wells, primo Masters 1000 stagionale. Federer ampiamente favorito, forte di una condizione al limite del “Nirvana” sportivo e pure delle molte assenze tra i big. Resterà n.1 a fine torneo solo se arriverà almeno in semifinale. Curiosità per il ritorno di Djokovic (forse affrettato?) e per i molti giovani in crescita, da Tiafoe a Shapovalov. Edmund e Chung potrebbero strappare punti pesanti per avvicinarsi alla top20, e Fognini cavalcare l’ottimo momento di forma. Qua Fabio non ha mai superato il terzo turno, il suo tabellone è discreto. Negli ottavi potrebbe incontrare Federer, sarebbe una super partita.

Indian Wells ci fornisce l’assist per parlare in generale del circuito Masters 1000. Fortemente voluto dall’ATP per avvicinarsi al blasone e valore degli Slam, il tour dei 9 grandi tornei è ormai una realtà consolidata. Ricchi montepremi, location importanti, match spettacolari, pubblico in crescita più o meno ovunque. Tutto perfetto? Sì e no. Il circuito Masters 1000 “paga” i difetti del calendario annuale, da tempo anchilosato con alcune storture mal digerite dagli stessi giocatori (e solo grazie a fiumi di dollari…). Rivedere l’intera annata tennistica gioverebbe anche alla salute e valore dei Masters 1000. Spostamenti più “logici”, redistribuire il “peso” delle superfici, organizzare un grandissimo evento in aree oggi scoperte e affamate di tennis di massimo livello. Aspetti che abbiamo analizzato più volte, ma sui quali l’ATP pare non disposta a breve nemmeno a ragionare. Il calendario attuale è un complesso gioco di equilibri sportivi – politici – economici, con contratti firmati a tanti zeri e per molti anni. Non facile metterci le mani senza fare danni e senza scontentare qualcuno. Eppure i giocatori sembrano stanchi, vogliosi di vere novità, tanto che sotto sotto si vocifera di future nuove associazioni e sconvolgimenti. Vedremo.

Ogni torneo Masters 1000 ha una sua storia e ragione per essere in questa elite stagionale. Indian Wells dopo la crisi di metà anni 2000 è oggi il sesto torneo dell’anno, dopo Slam e ATP Finals. Hanno investito moltissimo e bene, le strutture sono al top, i giocatori super coccolati, il pubblico trova mille altri motivi per frequentarlo oltre a tennis super. Miami era uno dei più deboli, a rischio soprattutto per i limiti dell’area di Key Biscayne. Dall’anno prossimo ci sarà un clamoroso spostamento nella arena dei Miami Dolphins di football, in attesa di un nuovissimo impianto adiacente dall’Hard Rock Stadium. Un rilancio importante per salvare un torneo storico, per anni molto vicino agli Slam quando si chiamava “Lipton” ed offriva un tabellone da 128. Monte Carlo è… Monte Carlo. Casa di molti campioni, circolo unico al mondo e sede del jet set internazionale, nonostante limiti strutturali invalicabili resta una perla in calendario, difficile farne a meno. Quindi la doppietta Madrid-Roma. Il torneo iberico vive di una struttura nuova e delle idee vulcaniche (e dollari) di Ion Tiriac, sia in positivo che in negativo; quello italico di una storia importantissima e della bellezza del Foro Italico, contesto impareggiabile e su cui la FIT ha lavorato molto e bene. Si passa poi oltre oceano per il 1000 canadese, un paese che potrebbe diventare dominante grazie a Shapovalov e Auger-Aliassime; e Cincinnati, che nonostante il caldo torrido dell’agosto dell’Ohio è un torneo amatissimo dai giocatori e perfetta preparazione a US Open. In ottobre tutti in Cina, a Shanghai, torneo spesso deserto come pubblico fino alle fasi finali, ma su cui ATP e sponsor hanno investito l’impossibile per aprire finalmente lo sterminato mercato cinese. Ultima tappa Bercy, torneo indoor di grande tradizione ma che ha perso qualche colpo, troppo vicino alle Finals. Questo lo status quo.

Una sorpresa è venuta qualche settimana fa, quando l’ATP ha lanciato il calendario 2019. Si parlava da tempo di probabili novità in primavera, per Roma o Madrid, o entrambi, con l’idea concreta di trasformare uno dei 1000 (o entrambi) in tornei da 10 giorni come IW e Miami. Tutto rimandato, forse al 2020. Sono trapelate voci, tra loro contrastanti, che non vale la pena di diffondere. Di sicuro la posizione di questi due tornei, uno attaccato all’altro e molto vicini a Roland Garros, è uno dei nodi che l’ATP dovrebbe sciogliere a breve. Ma è l’unico problema? No. In generale, una considerazione che si potrebbe fare è la seguente: ha senso un circuito di tornei tra di loro molto diversi? Forse no. Visto che l’ATP punta moltissimo su questo tour, allora perché non crescere il loro numero, organizzandone qualcuno in paesi con grande tradizione o capacità organizzativa? Magari variando anche maggiormente le superfici? Ecco qualche idea in proposito, alcune senza stravolgere completamente l’annata tennistica maschile, altre più futuristiche.

Ritengo che l’Australia meriterebbe un Masters 1000. Vista la probabile rivoluzione del formato della Davis, collocata a fine anno (sic), allora si potrebbe spostare in avanti gli Australian Open di una settimana, ed organizzare un 1000 a Sydney la seconda settimana dell’anno. Sarebbe un grande lancio al primo Slam e giusto riconoscimento alla passione del paese. Altra area che meriterebbe un torneo di massimo livello sarebbe l’America Latina, magari Brasile o Argentina. Un torneo che sarebbe ideale su terra battuta, ad inizio marzo, ma … c’è Indian Wells sul duro, torneo che è quasi impossibile spostare. Ecco il vero, atavico, problema: i due 1000 USA di primavera sono in una posizione che blocca altri possibili scenari. Vero che giocare d’estate a Indian sarebbe follia, ma allora perché non giocarci a fine settembre, due settimane dopo US Open? Potrebbe essere un’idea, ma l’impatto sulla stagione complessiva sarebbe notevole.

Altra idea che sta salendo e che potrebbe invece realizzarsi senza scossoni importanti sarebbe organizzare un Masters 1000 su erba. Potrebbe essere sfruttata la settimana in più inserita prima di Wimbledon (magari un upgrade di Halle?) o poco dopo. Amburgo vanta una lunga tradizione su terra, ma il torneo è crollato come interesse dopo il declassamento; trasformarlo in un torneo nuovo di zecca su erba potrebbe essere una idea interessante e funzionare. C’è fame di erba, il tennis è “tornato a casa” perché il gioco è vario e divertente. Allora perché non sfruttare l’onda e provarci? Passando all’autunno, difficile cancellare il torneo di Shanghai, visto quanto è considerato strategico il tennis in Asia. Però l’impianto (pure coperto) potrebbe consentire anche una data diversa in calendario. Vista la crescita lenta che sta avendo sugli appassionati cinesi, una idea potrebbe essere quella spostare quel 1000 altrove, magari indoor in Europa, oppure come detto in precedenza diventare la data di Indian Wells in USA (fine settembre/inizio ottobre); e se tennis in Cina deve essere, allora riportare le Finals ATP.

Affronto per ultimo il nodo dei due 1000 su terra, Roma e Madrid. Non sappiamo cosa accadrà relativamente al progetto dei 10 giorni, se mai sarà realizzato, se “vincerà” Madrid o Roma. Madrid ha dalla sua il peso politico/finanziario di Tiriac ed un impianto col tetto (fattore forse decisivo se mai sarà scelta questa opzione); Roma ha la storia, la passione di un paese che è importante da sempre nel mondo del tennis e molto amato dai giocatori. Di sicuro gli Internazionali sono troppo vicini a Parigi, fattore questo che negli anni è costato più di un forfait o prestazioni “sospette” per non rischiare niente in vista dello Slam. Allora perché non rivedere il tutto veramente, visto che i tornei nell’intorno non sono propriamente tra i più importanti (Estoril, Monaco, Istanbul…)? Soprattutto: se si vuol puntare davvero sui Masters 1000, perché non trasformarli entrambi in combined da due settimane? O addirittura: trasformare tutti i 1000 in eventi da due settimane? Sarebbero ancor più centrali, ed i giorni “off” prima dell’inizio consentirebbero ai giocatori di arrivare con calma, ambientarsi e giocarli al meglio. Questa modifica sarebbe però assai impattante sull’intera annata, perché andrebbe creato lo spazio, a discapito di altri tornei minori, e quindi servirebbe una riorganizzazione totale. Utopia.

Personalmente mi piacerebbe testare per qualche anno di un calendario totalmente nuovo: 12 tornei Masters 1000 con tabelloni da 128 giocatori (giocando 2 su 3), in modo da avere una stagione top fatta da 12 eventi oltre ai 4 Slam più le Finals. Il tutto tra terra (almeno 4), cemento, erba (almeno 1) e tappeti indoor. 17 grandi eventi per i migliori. Giocare un po’ di meno, ma giocare sempre al top. La qualità vince sempre sulla quantità, ma a livello economico non è sempre così. Purtroppo. Ed il nostro amato tennis è anche (o soprattutto) un enorme business…

