Mark Knowles impressionato da Roger Federer: “C’è un grande dibattito sul migliore di sempre, tra lui e Nadal, ma il fatto che abbia il doppio delle settimane da n.1 rispetto a Nadal, penso che zittisca un po’ questa discussione”

Mark Knowles, ex tennista e attuale membro del team tecnico di Milos Raonic, ha parlato un po della carriera di Roger Federer e ha parlato di quanto sia impressionante lo svizzero a 36 anni.

“È incredibile quello che fa ed è incredibile vedere come rimane motivato e continuare a giocare a tennis in questo modo a 36 anni.

C’è un grande dibattito sul migliore di sempre, tra lui e Nadal, ma il fatto che abbia il doppio delle settimane da n.1 rispetto a Nadal, penso che zittisca un po’ questa discussione”.

L’ex giocatore parla anche delle opportunità di Federer al Roland Garros: “Parliamo sempre di come Federer gestisce il calendario in maniera perfetta e penso che non giocherà il Roland Garros come nel 2017, perchè su terra a quell’età è davvero difficile essere al massimo per due settimane e in partite da 3 set su 5. A meno che Rafael Nadal non sia infortunato, questa cosa cambierebbe le carte in tavola. Alla fine però credo che non parteciperà al torneo”.