Challenger Santiago: I risultati dei Quarti di Finale. Marco Cecchinato in semifinale. Moroni si arrende dopo una dura lotta a Robredo (Video)

Marco Cecchinato è in semifinale nel torneo challenger di Santiago.

Il 25enne palermitano, numero 107 Atp e seconda testa di serie del torneo, ha sconfitto per 61 62, in appena 57 minuti, l’argentino Guido Andreozzi, numero 193 Atp, e nella notte italiana si giocherà un posto in finale con lo spagnolo Tommy Robredo, numero 170 del ranking mondiale.

Il 35enne di Hostarlic ha infatti stoppato nei quarti per 67(6) 63 60, dopo oltre due ore e mezza di lotta, la corsa di Gian Marco Moroni, numero 617 del ranking mondiale, passato attraverso le qualificazioni e mai così avanti in un torneo di questa categoria.

Challenger Santiago| Terra | $50.000 – Quarti di Finale

CANCHA CENTRAL – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Jozef Kovalik vs [8] Thomaz Bellucci



CH Santiago Jozef Kovalik Jozef Kovalik 6 7 6 Thomaz Bellucci [8] Thomaz Bellucci [8] 7 6 3 Vincitore: J. KOVALIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Bellucci 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 J. Kovalik 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Kovalik 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 T. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Bellucci 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 df 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 T. Bellucci 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Bellucci 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 5-4 → 5-5 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Kovalik 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 3-2 T. Bellucci 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 T. Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 T. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 T. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Bellucci 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1

2. [3] Rogerio Dutra Silva vs [Q] Carlos Gomez-Herrera



CH Santiago Rogerio Dutra Silva [3] Rogerio Dutra Silva [3] 6 3 3 Carlos Gomez-Herrera Carlos Gomez-Herrera 4 6 6 Vincitore: C. GOMEZ-HERRERA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Dutra Silva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Dutra Silva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Gomez-Herrera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Dutra Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Gomez-Herrera 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 R. Dutra Silva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 R. Dutra Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 C. Gomez-Herrera 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 R. Dutra Silva 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-4 → 1-5 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Dutra Silva 30-0 40-0 0-3 → 1-3 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-2 → 0-3 R. Dutra Silva 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Gomez-Herrera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 R. Dutra Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Gomez-Herrera 0-15 15-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R. Dutra Silva 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 C. Gomez-Herrera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 R. Dutra Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Guido Andreozzi vs [2] Marco Cecchinato



CH Santiago Guido Andreozzi Guido Andreozzi 1 2 Marco Cecchinato [2] Marco Cecchinato [2] 6 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 G. Andreozzi 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 1-5 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 G. Andreozzi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Andreozzi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Cecchinato 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 G. Andreozzi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [Q] Gian Marco Moroni vs Tommy Robredo (non prima ore: 22:30)



CH Santiago Gian Marco Moroni Gian Marco Moroni 7 3 0 Tommy Robredo Tommy Robredo 6 6 6 Vincitore: T. ROBREDO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 T. Robredo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-5 → 0-6 G. Marco Moroni 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-4 → 0-5 T. Robredo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-3 → 0-4 G. Marco Moroni 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 T. Robredo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Robredo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Marco Moroni 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 T. Robredo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 T. Robredo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 G. Marco Moroni 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 T. Robredo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 G. Marco Moroni 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Robredo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 T. Robredo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 T. Robredo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 T. Robredo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 G. Marco Moroni 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 T. Robredo 0-15 15-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Marco Moroni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 T. Robredo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 G. Marco Moroni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 T. Robredo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. [3] Guido Andreozzi / Guillermo Duran vs Fabiano De Paula / Joao Souza



CH Santiago Guido Andreozzi / Guillermo Duran [3] Guido Andreozzi / Guillermo Duran [3] 6 6 Fabiano De Paula / Joao Souza Fabiano De Paula / Joao Souza 3 2 Vincitori: ANDREOZZI / DURAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Andreozzi / Duran 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 6-2 F. De Paula / Souza 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-1 → 5-2 G. Andreozzi / Duran 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-1 → 5-1 F. De Paula / Souza 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 3-1 → 4-1 G. Andreozzi / Duran 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 F. De Paula / Souza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / Duran 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 F. De Paula / Souza 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Andreozzi / Duran 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. De Paula / Souza 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 G. Andreozzi / Duran 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. De Paula / Souza 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 G. Andreozzi / Duran 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. De Paula / Souza 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 G. Andreozzi / Duran 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. De Paula / Souza 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Andreozzi / Duran 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

CANCHA 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Facundo Bagnis / Ariel Behar



CH Santiago Maximo Gonzalez / Andres Molteni [1] Maximo Gonzalez / Andres Molteni [1] 6 6 Facundo Bagnis / Ariel Behar Facundo Bagnis / Ariel Behar 2 4 Vincitori: GONZALEZ / MOLTENI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 5-4 → 6-4 F. Bagnis / Behar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 5-3 → 5-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Bagnis / Behar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 F. Bagnis / Behar 0-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 3-1 → 3-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Bagnis / Behar 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Bagnis / Behar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Gonzalez / Molteni 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 F. Bagnis / Behar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 F. Bagnis / Behar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 F. Bagnis / Behar 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-0 → 3-0 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 F. Bagnis / Behar 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Juan Carlos Saez / Alejandro Tabilo vs [2] Romain Arneodo / Jonathan Eysseric