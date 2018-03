Gianluigi Quinzi nel fine settimana impegnato nelle quali di Shenzhen

Gianluigi Quinzi è arrivato a Shenzhen dove nel fine settimana sarà al via nelle qualificazioni del torneo cinese.

Dopo la sconfitta al secondo turno nel torneo challenger di Bergamo, per mano di Andrea Arnaboldi, Quinzi è pronto a ripartire dalle qualificazioni del torneo challenger di Shenzen su cemento.

Il tennista marchigiano, per cause da noi non conosciute, doveva essere al via già nel primo challenger del tour cinese di Zhuhai, però non ha firmato per entrare nel tabellone cadetto.

Adesso, invece, Gianluigi è da qualche giorno in terra cinese, pronto per il primo dei due tornei cinesi, prima di chiudere questa prima parentesi dell’anno su cemento. Il bilancio attualmente, nonostante un infortunio subito nel secondo torneo future giocato a inizio anno, lo ha visto protagonista con la vittoria di due tornei ITF sul veloce. Adesso è chiamato a un bel banco di prova nei tornei asiatici.

