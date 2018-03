Marion Bartoli verso il forfait a Miami

Marion Bartoli, come detto la scorsa settimana, ha ottenuto una wild card per il torneo WTA International di Monterrey in programma dal prossimo 02 aprile.

L’ex campionessa di Wimbledon non pare intenzionata a giocare a Miami rispetto ai programmi iniziali, “ho bisogno di tante settimane di allenamento per essere pronta”, ha detto dopo il torneo di esibizione “Tie Break Tens”.