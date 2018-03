Masters 1000 Indian Wells: Quali. Matteo Berrettini al turno finale

Matteo Berrettini è approdato al turno decisivo delle qualificazioni del torneo Masters 1000 di Indian Wells.

Nella notte italiana il 21enne romano, numero 108 del ranking mondiale, ha sconfitto al primo turno per 64 75 lo statunitense Denis Kudla, numero 168 Atp. Matteo si giocherà stasera un posto nel main draw con il canadese Peter Polansky, numero 134 Atp.

Da segnalare che Berrettini nel primo set sotto per 1 a 2, 40-15 e servizio per l’avversario piazzava il controbreak.

Sul 3 pari l’azzurro, dal 15-40, annullava due pericolosi break point e teneva la battuta.

Sul 5 a 4 Matteo metteva a segno il break a 15 (con Kudla che commetteva anche un doppio fallo all’inizio del gioco), conquistando la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set l’azzurro avanti per 3 a 0, cedeva la battuta nel quinto gioco (a 30).

Sul 3 a 2 Berrettini mancava, dal 15-40, due palle per un nuovo break.

Nell’undicesimo game, sul 5 pari, Berrettini annullava una pericolosa palla break e riusciva a tenere la battuta, piazzando un fondamentale ace sul 40 pari.

Nel game seguente, poi, Berrettini metteva a segno il break decisivo (a 30) ed alla prima palla match a disposizione chiudeva la partita per 7 a 5.

La partita punto per punto



ATP Indian Wells Matteo Berrettini [7] Matteo Berrettini [7] 6 7 Denis Kudla Denis Kudla 4 5 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 M. Berrettini 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Kudla 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 1-0 → 2-0 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Kudla 0-15 df 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 D. Kudla 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

M. Berrettini – D. Kudla

01:33:08

6 Aces 4

1 Double Faults 7

63% 1st Serve % 61%

32/47 (68%) 1st Serve Points Won 29/46 (63%)

15/28 (54%) 2nd Serve Points Won 12/29 (41%)

5/7 (71%) Break Points Saved 4/8 (50%)

11 Service Games Played 11

17/46 (37%) 1st Return Points Won 15/47 (32%)

17/29 (59%) 2nd Return Points Won 13/28 (46%)

4/8 (50%) Break Points Won 2/7 (29%)

11 Return Games Played 11

47/75 (63%) Total Service Points Won 41/75 (55%)

34/75 (45%) Total Return Points Won 28/75 (37%)

81/150 (54%) Total Points Won 69/150 (46%)

108 Ranking 168

21 Age 25

Rome, Italy Birthplace Kiev, Ukraine

Rome, Italy Residence Arlington, VA/Tampa, FL, USA

6’4″ (193 cm) Height 5’11” (180 cm)

187 lbs (85 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2015 Turned Pro 2010

1/2 Year to Date Win/Loss 1/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$193,541 Career Prize Money $1,754,955