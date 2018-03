Italiani nel Circuito Future: I risultati del 07 Marzo 2018. I risultati di oggi

Israel F1 – $15,000 – Hard – 2° Turno

Bar Tzuf Botzer vs. Gianluca Mager [5] ore 09:00



ITF Israel F1 B. Botzer B. Botzer 2 6 6 G. Mager [5] G. Mager [5] 6 2 7 Vincitore: G. Mager Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 B. Botzer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 G. Mager 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 B. Botzer 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 B. Botzer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 B. Botzer 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Botzer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 B. Botzer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Botzer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 B. Botzer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 B. Botzer 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 G. Mager 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 B. Botzer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Botzer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 B. Botzer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 G. Mager 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 B. Botzer 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Botzer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Mager 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Matias Franco Descotte vs. Alessandro Bega [2] 2 incontro dalle ore 09:00



ITF Israel F1 M. Descotte M. Descotte 2 2 A. Bega [2] A. Bega [2] 6 6 Vincitore: A. Bega Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Bega 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Descotte 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 A. Bega 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Descotte 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 A. Bega 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 M. Descotte 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 A. Bega 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Descotte 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Bega 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Descotte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 A. Bega 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 M. Descotte 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 A. Bega 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Descotte 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Bega 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Descotte 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Qatar F2 – $15,000 – Hard – 1° Turno

Benjamin Hassan [5] vs. Omar Giacalone ore 15:00



ITF Qatar F2 B. Hassan [5] B. Hassan [5] 6 6 O. Giacalone O. Giacalone 1 3 Vincitore: B. Hassan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 O. Giacalone 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 O. Giacalone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 B. Hassan 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 O. Giacalone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 O. Giacalone 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Hassan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 O. Giacalone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 O. Giacalone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 O. Giacalone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 B. Hassan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 O. Giacalone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Turkey F9 – $15,000 – Terra – 1° Turno

Adam Pavlasek [1] vs. Antonio Massara 2 incontro dalle ore 10:30



ITF Turkey F9 A. Pavlasek [1] A. Pavlasek [1] 6 6 A. Massara A. Massara 1 2 Vincitore: A. Pavlasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Risultato 0-0

Pietro Licciardi vs. Julien Cagnina [4] 2 incontro dalle ore 10:30



ITF Turkey F9 P. Licciardi P. Licciardi 2 1 J. Cagnina [4] J. Cagnina [4] 6 6 Vincitore: J. Cagnina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Cagnina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 P. Licciardi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 J. Cagnina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 P. Licciardi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Cagnina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Licciardi 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 J. Cagnina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Licciardi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 J. Cagnina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 P. Licciardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Cagnina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 P. Licciardi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Cagnina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Licciardi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Cagnina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Greece F2 – $15,000 – Hard – 1° Turno

Luke Johnson vs. Enrico Dalla valle ore 10:00



ITF Greece F2 L. Johnson L. Johnson 2 6 6 E. Dalla Valle E. Dalla Valle 6 3 4 Vincitore: L. Johnson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Dalla Valle 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 L. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 E. Dalla Valle 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 L. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Dalla Valle 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Johnson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Dalla Valle 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Dalla Valle 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Johnson 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 E. Dalla Valle 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Johnson 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 E. Dalla Valle 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Dalla Valle 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Dalla Valle 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Dalla Valle 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 L. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 E. Dalla Valle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 L. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 E. Dalla Valle 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 E. Dalla Valle 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Johnson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Luca Giacomini vs. Corrado Summaria ore 10:00



ITF Greece F2 L. Giacomini L. Giacomini 6 7 C. Summaria C. Summaria 3 5 Vincitore: L. Giacomini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Giacomini 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 C. Summaria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 L. Giacomini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Summaria 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Giacomini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Summaria 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Giacomini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 C. Summaria 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Giacomini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 C. Summaria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Giacomini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Summaria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Giacomini 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 C. Summaria 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 L. Giacomini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 C. Summaria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Giacomini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 C. Summaria 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 L. Giacomini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Summaria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Giacomini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Egypt F8 – $15,000 – Hard – 1° Turno

Nicolo Turchetti vs. Eduardo Struvay ore 09:00



ITF Egypt F8 N. Turchetti N. Turchetti 2 1 E. Struvay E. Struvay 6 6 Vincitore: E. Struvay Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 E. Struvay 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 N. Turchetti 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 E. Struvay 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Turchetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 E. Struvay 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 N. Turchetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Struvay 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Turchetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 E. Struvay 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 N. Turchetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 E. Struvay 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Turchetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 E. Struvay 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 N. Turchetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Struvay 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Cristian Carli vs. Raphael Baltensperger 2 incontro dalle ore 09:00



ITF Egypt F8 C. Carli C. Carli 6 7 R. Baltensperger R. Baltensperger 3 6 Vincitore: C. Carli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 C. Carli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 R. Baltensperger 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Carli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 R. Baltensperger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 C. Carli 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 R. Baltensperger 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 C. Carli 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Baltensperger 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Carli 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Baltensperger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 C. Carli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Baltensperger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Carli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 R. Baltensperger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 C. Carli 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Baltensperger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 C. Carli 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Baltensperger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Carli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Baltensperger 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Carli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Aldin Setkic [1] vs. Joy Vigani ore 09:00



ITF Egypt F8 A. Setkic [1] A. Setkic [1] 6 7 J. Vigani J. Vigani 1 6 Vincitore: A. Setkic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Setkic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Vigani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Setkic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 J. Vigani 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Setkic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 J. Vigani 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Setkic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Vigani 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Setkic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Vigani 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Setkic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Vigani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Setkic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 J. Vigani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 A. Setkic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Vigani 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Setkic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Vigani 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Setkic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Portugal F3 – $15,000 – Hard – 1° Turno

Nessun azzurro in campo oggi.

Italy F2 – SM di Pula – $25,000 – Terra – 1° Turno

Horst Rieder vs. Lorenzo Giustino [4] ore 13:00



ITF Italy F2 H. Rieder H. Rieder 0 L. Giustino [4] L. Giustino [4] 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Johan Sebastien Tatlot vs. Edoardo Eremin Non prima delle ore 15:00



ITF Italy F2 J. Tatlot J. Tatlot 0 E. Eremin E. Eremin 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Georg Winkler vs. Moritz Trocker Non prima delle ore 15:00



ITF Italy F2 G. Winkler G. Winkler 0 M. Trocker M. Trocker 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Lorenzo Bocchi vs. Walter Trusendi ore 12:00



ITF Italy F2 L. Bocchi L. Bocchi 0 W. Trusendi W. Trusendi 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Alessandro Ceppellini vs. Alexander Weis ore 12:00



ITF Italy F2 A. Ceppellini A. Ceppellini 0 A. Weis A. Weis 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Sumit Nagal [1] vs. Tommaso Gabrieli 2 incontro dalle ore 12:00



ITF Italy F2 S. Nagal [1] S. Nagal [1] 0 T. Gabrieli T. Gabrieli 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Sergio Martos Gornes vs. Andrea Grazioso ore 12:00



ITF Italy F2 S. Martos Gornes S. Martos Gornes 0 A. Grazioso A. Grazioso 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Mirko Cutuli vs. Franco Capalbo 2 incontro dalle ore 12:00



ITF Italy F2 M. Cutuli M. Cutuli 0 F. Capalbo F. Capalbo 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Croatia F1 – $15,000 – Terra – TD Quali

Nik Razborsek [7] vs. Lorenzo Corioni 6-0 6-1

Julian Onken [8] vs. Erwin Troebinger 6-4 6-0

Dominik Boehler [2] vs. Alessandro Ragazzi 3-6 1-6

Tom Asic Kovac vs. Andres Gabriel Ciurletti [14] 0-6 1-6