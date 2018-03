Roger Federer si diverte al Match For Africa. Incassati ben 2,5 milioni di dollari (Video)

Da giovedì si incomincerà a fare sul serio a Indian Wells, ma per una sera Roger Federer ha potuto prenderla alla leggera e pensare solo a divertirsi. Nella quinta edizione di Match for Africa, partita d’esibizione per raccogliere fondi per la sua fondazione, King Roger ha sconfitto l’americano Jack Sock con il punteggio di 7-6 (11/9) 6-4 di fronte ai 15’000 spettatori del SAP Center di San Jose (California).

In precedenza il basilese aveva fatto coppia con il fondatore di Microsoft Bill Gates in un doppio che li ha visti sconfiggere 6-3 lo stesso Sock e la presentatrice di Today sulla NBC Savannah Guthrie.

Sono stati raccolti per questa serata ben $ 2,5 milioni di dollari.