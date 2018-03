WTA Indian Wells: Il Tabellone di Qualificazione. Vinci e Schiavone al via.

WTA Indian Wells Premier M. | Cemento | $8.648.508

(1) Kozlova, Kateryna vs (WC) Kratzer, Ashley

Peterson, Rebecca vs (15) Vickery, Sachia

(2) Hsieh, Su-Wei vs Ozaki, Risa

Krejcikova, Barbora vs (21) Riske, Alison

(3) Niculescu, Monica vs (WC) Li, Ann

(WC) Vinci, Roberta vs (23) Rodina, Evgeniya

(4) Larsson, Johanna vs Rodionova, Arina

Wang, Yafan vs (14) Nara, Kurumi

(5) Brengle, Madison vs Rus, Arantxa

Abanda, Francoise vs (20) Hogenkamp, Richel

(6) Arruabarrena, Lara vs Jabeur, Ons

Zhao, Carol vs (22) Ahn, Kristie

(7) Bondarenko, Kateryna vs Lapko, Vera

Lisicki, Sabine vs (17) Kenin, Sofia

(8) Schiavone, Francesca vs Teichmann, Jil

Wickmayer, Yanina vs (24) Golubic, Viktorija

(9) Parmentier, Pauline vs (WC) Duval, Victoria

Fett, Jana vs (16) Pera, Bernarda

(10) Duan, Ying-Ying vs Kucova, Kristina

(WC) Chirico, Louisa vs (13) Cepelova, Jana

(11) Townsend, Taylor vs Broady, Naomi

Gibbs, Nicole vs (18) Petkovic, Andrea

(12) Tomljanovic, Ajla vs Duque-Mariño, Mariana

(WC) Kiick, Allie vs (19) Sorribes Tormo, Sara

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Madison Brengle vs Arantxa Rus

2. Barbora Krejcikova vs [21] Alison Riske

3. Nicole Gibbs vs [18] Andrea Petkovic

4. Sabine Lisicki vs [17] Sofia Kenin

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jana Fett vs [16] Bernarda Pera

2. Rebecca Peterson vs [15] Sachia Vickery

3. [11] Taylor Townsend vs Naomi Broady

4. [WC] Allie Kiick vs [19] Sara Sorribes Tormo

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Pauline Parmentier vs [WC] Victoria Duval

2. [WC] Roberta Vinci vs [23] Evgeniya Rodina

3. [8] Francesca Schiavone vs Jil Teichmann

4. [WC] Louisa Chirico vs [13] Jana Cepelova

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Johanna Larsson vs Arina Rodionova

2. [2] Su-Wei Hsieh vs Risa Ozaki

3. Carol Zhao vs [22] Kristie Ahn

4. [12] Ajla Tomljanovic vs Mariana Duque-Mariño

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Francoise Abanda vs [20] Richel Hogenkamp

2. [1] Kateryna Kozlova vs [WC] Ashley Kratzer

3. Yanina Wickmayer vs [24] Viktorija Golubic

4. [10] Ying-Ying Duan vs Kristina Kucova

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yafan Wang vs [14] Kurumi Nara

2. [3] Monica Niculescu vs [WC] Ann Li

3. [6] Lara Arruabarrena vs Ons Jabeur

4. [7] Kateryna Bondarenko vs Vera Lapko