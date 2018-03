Andy Murray dovrebbe rientrare ai primi di giugno ma giocherà un challenger e non il Roland Garros

Andy Murray, ex leader della classifica mondiale che sta recuperando da un’operazione all’anca destra, prevede di tornare in campo alla fine di maggio per essere in buone condizioni al torneo di Wimbledon in programma ai primi di luglio.

Andy vuole tornare alla competizione durante la seconda settimana del Roland Garros, ma giocherà un Challenger indoor a Loughborough torneo che ritornerà a disputarsi dopo 5 anni proprio perchè sarà in campo il britannico, come riportato dal Daily Mail.

Il torneo è previsto alla Loughborough University.