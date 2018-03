Felix-Auger Aliassime impressionato dalla velocità e volonta di Roger Federer

Il 17enne Felix-Auger Aliassime ha parlato delle sessioni di allenamento svolte con Roger Federer lo scorso dicembre durante la preparazione invernale a Dubai.

“In televisione vediamo che anticipa molto la palla, ma ciò che non vediamo è che colpisce molto forte e questo è qualcosa di unico. Nadal forse colpisce più forte, ma così in anticipo, solo lui”.

“Mi sono dovuto adattare un po’ a questo ritmo all’inizio, ma poi è andata meglio. È impressionante vedere che dopo 20 anni di carriera sia in grado di muoversi in questo modo. Spero di essere a questo livello fisico quando arriverò alla sua età. È un po’ meno sorprendente vederlo vincere partite al meglio dei cinque set come agli Australian Open, perché si impegna davvero tanto”.