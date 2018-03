David Goffin ha ancora problemi all’occhio destro. Forfait ad Indian Wells

David Goffin ha ancora problemi all’occhio destro.

Il ventiseienne belga, che ha vissuto negli ultimi mesi uno dei migliori momenti della sua carriera, è stato costretto ad annunciare il suo ritiro dall’ATP Masters 1000 di Indian Wells dopo essersi infortunato con una certa gravità all’occhio destro, dopo che una pallina ha colpito il suo volto e l’occhio durante le semifinali dell’ATP 500 di Rotterdam.

Goffin aveva già rinunciato al torneo di Marsiglia la settimana successiva e tenterà comunque di recuperare in tempo per competere a Miami, che a quanto pare non è ancora del tutto sicura la sua presenza.