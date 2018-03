Challenger Zhuhai: I Risultati Live del primo turno di Qualificazioni. In campo due azzurri

Lo spot dei due azzurri nelle quali

(1) Bolt, Alexvs ByeChung, YunseongvsMolchanov, Denysvs He, YecongSlobodchikov, Ronaldvs (7) Kim, Cheong-Eui

(3) Leshem, Edan vs Draganja, Marin

Bai, Yan vs Elgin, Mikhail

Lee, Kuan-Yi vs (WC) Wang, Chukang

Xia, Zihao vs (6) Pellegrino, Andrea

Challenger Zhuhai | Cemento | $75.000 – 1° Turno Quali

CENTRE COURT – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Zihao Xia vs [6] Andrea Pellegrino



CH Zhuhai Zihao Xia Zihao Xia 6 6 Andrea Pellegrino [6] Andrea Pellegrino [6] 2 4 Vincitore: Z. XIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Z. Xia 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 Z. Xia 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 Z. Xia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Z. Xia 15-0 30-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Z. Xia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 A. Pellegrino 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Z. Xia 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 5-1 → 5-2 Z. Xia 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Z. Xia 0-15 15-15 40-15 40-30 ace 3-0 → 4-0 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Z. Xia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2. Kuan-Yi Lee vs [WC] Chukang Wang



CH Zhuhai Kuan-Yi Lee Kuan-Yi Lee 6 6 Chukang Wang Chukang Wang 2 4 Vincitore: K. LEE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Lee 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Wang 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 K. Lee 0-15 15-15 30-15 ace 15-30 15-40 5-2 → 5-3 C. Wang 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-2 → 5-2 K. Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 C. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 K. Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 C. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 1-2 K. Lee 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Lee 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 6-2 C. Wang 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-1 → 5-2 K. Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 C. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 K. Lee 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 C. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 K. Lee 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [3] Edan Leshem vs Marin Draganja



CH Zhuhai Edan Leshem [3] • Edan Leshem [3] 0 4 2 Marin Draganja Marin Draganja 0 6 1 Vincitore: E. LESHEM per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Leshem 2-1 M. Draganja 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 E. Leshem 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Draganja 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Leshem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 M. Draganja 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 E. Leshem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Draganja 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Leshem 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Draganja 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 E. Leshem 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Draganja 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 E. Leshem 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Draganja 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Yan Bai vs Mikhail Elgin



CH Zhuhai Yan Bai Yan Bai 40 3 4 Mikhail Elgin • Mikhail Elgin 40 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Elgin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 Y. Bai 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Elgin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Y. Bai 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 M. Elgin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Y. Bai 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Elgin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Y. Bai 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Elgin 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Y. Bai 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Elgin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Y. Bai 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Elgin 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Y. Bai 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Elgin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Y. Bai 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 M. Elgin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

COURT 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Maverick Banes vs Tomislav Draganja



CH Zhuhai Maverick Banes [4] Maverick Banes [4] 6 6 Tomislav Draganja Tomislav Draganja 1 1 Vincitore: M. BANES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Draganja 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 5-1 → 6-1 M. Banes 15-0 30-0 30-15 4-1 → 5-1 T. Draganja 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. Banes 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 T. Draganja 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Banes 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 T. Draganja 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Banes 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 T. Draganja 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 4-1 → 5-1 M. Banes 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 T. Draganja 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Banes 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 T. Draganja 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-0 → 2-0 M. Banes 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Ruikai Wang vs [5] Gerard Granollers



CH Zhuhai Ruikai Wang Ruikai Wang 5 4 Gerard Granollers [5] Gerard Granollers [5] 7 6 Vincitore: G. GRANOLLERS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 R. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 G. Granollers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 R. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 G. Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 R. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 G. Granollers 15-0 40-0 0-3 → 0-4 R. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 G. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 R. Wang 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-6 → 5-7 R. Wang 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 G. Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 G. Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 R. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Granollers 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 G. Granollers 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Wang 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 G. Granollers 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

3. Xin Gao vs [8] Renta Tokuda



CH Zhuhai Xin Gao Xin Gao 3 1 Renta Tokuda [8] Renta Tokuda [8] 6 6 Vincitore: R. TOKUDA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Tokuda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 X. Gao 30-0 40-0 ace 40-15 0-5 → 1-5 R. Tokuda 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 X. Gao 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 R. Tokuda 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-2 → 0-3 X. Gao 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Tokuda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 X. Gao 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 R. Tokuda 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 X. Gao 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Tokuda 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 X. Gao 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Tokuda 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 X. Gao 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 R. Tokuda 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 X. Gao 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. Denys Molchanov vs Yecong He



CH Zhuhai Denys Molchanov Denys Molchanov 0 0 Yecong He • Yecong He 0 0 Vincitore: Y. HE per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. He 0-0

COURT 2 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Chuhan Wang vs N.Sriram Balaji



CH Zhuhai Chuhan Wang Chuhan Wang 7 5 4 N.Sriram Balaji N.Sriram Balaji 6 7 6 Vincitore: N. BALAJI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 N. Balaji 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 N. Balaji 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Balaji 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 C. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Balaji 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 N. Balaji 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Balaji 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 5-7 C. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 N. Balaji 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Wang 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 N. Balaji 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 4-3 → 5-3 C. Wang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 N. Balaji 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Wang 15-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 N. Balaji 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 C. Wang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 N. Balaji 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 C. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 C. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 N. Balaji 15-0 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Wang 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Balaji 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Wang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 N. Balaji 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-2 → 3-3 N. Balaji 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 C. Wang 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Balaji 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 C. Wang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Balaji 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Jacob Grills vs Jie Cui



CH Zhuhai Jacob Grills Jacob Grills 6 7 Jie Cui Jie Cui 4 6 Vincitore: J. GRILLS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 J. Cui 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Grills 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 J. Cui 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Grills 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Cui 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Grills 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Cui 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-3 → 3-3 J. Grills 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Cui 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Grills 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 J. Cui 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. Grills 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Cui 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. Grills 0-15 0-30 df 0-40 5-3 → 5-4 J. Cui 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 J. Grills 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 J. Cui 15-0 15-15 15-40 df 3-2 → 4-2 J. Grills 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Cui 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Grills 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Cui 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 J. Grills 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

3. Martins Podzus vs Blake Ellis



CH Zhuhai Martins Podzus Martins Podzus A 3 Blake Ellis • Blake Ellis 40 3 Palla break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Ellis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 M. Podzus 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Ellis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Podzus 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Ellis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Podzus 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Ellis 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

4. Yunseong Chung vs Andrea Vavassori



CH Zhuhai Yunseong Chung • Yunseong Chung 30 6 2 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 30 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Y. Chung 15-0 15-15 df 15-30 30-30 2-2 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Y. Chung 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Y. Chung 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 Y. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 A. Vavassori 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 3-3 → 4-3 Y. Chung 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-2 → 2-2 A. Vavassori 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Chung 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

COURT 4 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Yuanfeng Li vs Igor Zelenay



CH Zhuhai Yuanfeng Li Yuanfeng Li 6 4 2 Igor Zelenay Igor Zelenay 4 6 6 Vincitore: I. ZELENAY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 I. Zelenay 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Y. Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 I. Zelenay 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Y. Li 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 I. Zelenay 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Y. Li 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 I. Zelenay 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Y. Li 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Zelenay 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Y. Li 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 I. Zelenay 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Y. Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 I. Zelenay 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 Y. Li 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 I. Zelenay 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Y. Li 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 I. Zelenay 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Y. Li 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Zelenay 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Y. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 I. Zelenay 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Y. Li 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 I. Zelenay 15-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Y. Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 I. Zelenay 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Y. Li 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 I. Zelenay 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Y. Li 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

2. [2] Yusuke Takahashi vs Tristan-Samuel Weissborn



CH Zhuhai Yusuke Takahashi [2] Yusuke Takahashi [2] 7 4 6 Tristan-Samuel Weissborn Tristan-Samuel Weissborn 6 6 3 Vincitore: Y. TAKAHASHI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 T. Weissborn 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Y. Takahashi 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 T. Weissborn 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Weissborn 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Y. Takahashi 0-15 15-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Weissborn 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Takahashi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Weissborn 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Y. Takahashi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 T. Weissborn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Y. Takahashi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Weissborn 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 Y. Takahashi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Weissborn 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Y. Takahashi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 T. Weissborn 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Takahashi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 df 6-6 → 7-6 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 T. Weissborn 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Weissborn 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 T. Weissborn 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 3-4 Y. Takahashi 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 3-2 → 3-3 T. Weissborn 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 T. Weissborn 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 1-1 → 2-1 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Weissborn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Ronald Slobodchikov vs [7] Cheong-Eui Kim