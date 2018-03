Rafael Nadal dà forfait ad Indian Wells e Miami

Rafael Nadal salterà sia il torneo Masters 1000 di Indian Wells che il torneo di Miami.

Lo spagnolo che soffre ancora del problema alla coscia sinistra ritornerà in campo soltanto nella stagione su terra rossa, presumibilmente a Monte Carlo in programma alla metà di aprile.

“Purtroppo sono costretto a scrivervi questo, ma sono stati confermate le mie peggiori previsioni e alla fine il dolore che ho accusato durante l’ultimo allenamento ad Acapulco prima di iniziare il torneo risulta essere nella stesso punto dell’infortunio a Melbourne. Non posso giocare a Indian Wells o Miami e l’obiettivo ora è quello di riprendermi per essere pronto per la stagione sulla terra battuta. Se è stato doloroso ritirarmi ad Acapulco dove tanti fan vengono sempre a sostenermi, lo è ancora di più non stare con i miei fan negli Stati Uniti nella trasferta americana di marzo che è sempre stata importante per me. Mi mancherà ma farò tutto il possibile per esserci 2019. Grazie mille.