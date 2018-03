Stefanos Tsitsipas e la passione per Roger Federer e le problematiche del tennis greco

Stefanos Tsitsipas è un altro elemento della Next Gen che continua a dare buoni risultati nel circuito maschile.

Il tennista greco ha debuttato per la prima volta in carriera nei quarti di finale dell’ATP 500 dopo aver battuto Philipp Kohlschreiber a Dubai.

In un’intervista a Tennis Magazin, il diciannovenne ha parlato della sua carriera e ha ammesso che in Grecia il tennis è considerato uno sport elitario: “Non ci sono buoni giocatori in Grecia perchè è considerato uno sport per ricchi e individuale. I greci preferiscono gli sport di squadra, così è la mentalità. Il tennis non è popolare, ma sto cercando di cambiarlo insieme a Maria Sakkari. È già nella top 50 lei e ora io sono tra i primi 100”.

L’attuale numero 82 del mondo ha anche confessato che Roger Federer è stato la ragione per aver scelto il rovescio ad una sola mano: “All’inizio ero confuso. Quando avevo sette o otto anni il mio allenatore mi disse se avessi deciso come colpire il rovescio perché avevo aspettato anni. Quell’anno, ho scelto di giocare con una mano e tutto è cambiato.

Mi sono ispirato a Federer. Lui è il mio idolo, mi piace il suo stile di gioco e mi piace seguire quello che fa”.