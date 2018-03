Video del Giorno: Benoit Paire ed il manico della racchetta

Benoit Paire è stato eliminato ieri al secondo turno del torneo ATP 500 di Dubai, per mano del giovane croato Borna Coric, in un incontro che ha avuto un momento di ilarità , dopo che la racchetta del transalpino ha perso il manico in maniera insolita.

L’ex top 15 del mondo ha gettato a terra la sua racchetta all’inizio della partita, ma la racchetta si è rotta solo alcuni minuti più tardi, quando Paire non ha risposto ad un servizio: “Non sono stato io”, ha detto il francese che è riuscito ad non avere un warning per abuso di racchetta.