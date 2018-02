Rafa, dobbiamo preoccuparci?

Sinceramente, è stata una doccia d’acqua fredda: il forfait di Rafa Nadal al torneo di Acapulco ha spiazzato il mondo del tennis e fatto crescere il livello di preoccupazione riguardo lo stato di salute del maiorchino. Ma andiamo ad analizzare la situazione nel suo complesso.

Rafa doveva rientrare all’ATP500 messicano ma la lesione alla coscia destra accusata a Melbourne durante il suo match di quarti di finale contro Marin Cilic non è ancora guarita: dubbi sull’effettivo recupero, sulla data del rientro, con la notizia che sembra aver tagliato le gambe all’umore dello spagnolo. Secondo le sue dichiarazioni fortemente in dubbio adesso la sua presenza alla doppietta Masters1000 di Indian Wells e Miami, con la sensazione che questi due tornei, seppur importanti, verranno saltati per non compromettere minimamente la stagione sull’amata terra battuta.

Il gioco di Nadal, è cosa arcinota, ha bisogno di un supporto muscolare e di un fisico al 100%: giocare non essendo al massimo della forma e con piccoli problemini sarebbe solo un rischio per eventuali peggiori ricadute e di certo non si vedrebbe il vero Rafa scendere in campo. Passa in ogni caso in secondo piano il discorso relativo al numero 1: non è per lo spagnolo né una priorità né un obiettivo principale, non vale la pena rischiare la terra rossa per quella che, dati di fatto alla mano, non rappresenta per Nadal una dolce ossessione.

A questo punto mi sorprenderebbe notevolmente se Nadal decidesse di giocare uno dei due Masters1000: più facile che curi a fondo la coscia destra e rientri solo per Montecarlo o Barcelona. La stagione sulla terra battuta sarà il momento chiave del 2018 tennistico dello spagnolo, con la speranza di mettere in cascina l’undicesimo Roland Garros. Fa male quando un campione del suo calibro sta fuori per infortunio, ma con Nadal meglio andare sul sicuro e non strafare.

Il riacutizzarsi della problema è a questo punto il vero spauracchio da evitare: un problema che all’inizio appariva di “lieve” entità e che invece ha finito per condizionare questi primi mesi del 2018 di Nadal. L’auspicio è un suo pieno recupero per la primavera, senza preoccuparsi e preoccuparci più di tanto, così che il maiorchino potrà tornare alla carica nei tornei che più apprezza, esattamente come quando un toro vede rosso nell’arena. Sinceramente potete concepire la prossima tranche di tornei sul rosso europeo senza Rafa? A me pare alquanto difficile.

Alessandro Orecchio