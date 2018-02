Rafael Nadal dà forfait ad Acapulco. Potrebbe saltare anche Indian Wells e Miami

Rafael Nadal a sorpresa ha dato forfait per il torneo di Acapulco per il problema alla coscia destra accusato all’Australian Open.

“Ieri, durante l’allenamento, ho sentito un dolore nella stessa zona dove mi ero fatto male in Australia.

Era il mio obiettivo e il mio sogno giocare al meglio questo torneo. I medici mi hanno detto che in questo momento per me non è possibile giocare. Ho provato fino alla fine, non è da me abbandonare il torneo in questo modo. Mi dispiace per tutti i tifosi e per gli organizzatori della manifestazione”.

“Solo quando avrò capito l’origine del problema, potrò pensare al momento del rientro. Se sarà a Indian Wells fantastico. Se sarà a Miami, bene. Altrimenti vorrà dire che tornerò direttamente per la stagione sulla terra battuta”