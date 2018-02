Laureus Sports Awards: Roger Federer è lo sportivo dell’anno

Il momento d’oro di Roger Federer sembra non voler aver fine. Roger, recentemente tornato numero uno al mondo e vincitore del ventesimo slam in carriera, è infatti stato nominato sportivo dell’anno per la quinta volta e pure “Comeback of the Year” ai Laureus Sports Awards, manifestazione che premia atleti di diverse discipline sportive per le imprese compiute nell’annata appena conclusa.

“Lo scorso anno è stato semplicemente un sogno diventato realtà”, ha commentato King Roger a margine della consegna del premio. E come dargli torto, visti i sette titoli conquistati – compresi Australian Open e Wimbledon – dopo diversi mesi passati in infermeria per i dolori alla schiena.

Roger ha sconfitto il rivale Rafael Nadal e anche il portoghese Cristiano Ronaldo.

Oltre poi al fondista britannico Mo Farah, il ciclista britannico Chris Froome e il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton.