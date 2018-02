Paolo Lorenzi salta anche il torneo Masters 1000 di Indian Wells

Non ci sarà Lorenzi

Non arriva una buona notizia da Paolo Lorenzi che ha dato forfait anche per il torneo Masters 1000 di Indian Wells in programma tra 8 giorni.

L’azzurro soffre ancora del problema al piede destro e per questo motivo ha deciso di saltare anche l’appuntamento con il primo Masters 1000 della stagione 2018.