Rafael Nadal a favore della nuova Davis Cup: “Quando qualcosa non funziona perfettamente, le soluzioni devono essere cercate. “Penso che sia una buona iniziativa che possa essere approvata e penso potrà avere anche successo”

I possibili cambiamenti che l’ITF ha in mente per la Coppa Davis è stato l’argomento del giorno nella giornata di ieri.

Con l’entrata in vigore del nuovo format già nel 2019 (la decisione verrà presa in agosto durante la riunione annuale dell’ITF), e se le misure saranno approvate con almeno due terzi dei voti, la nuova idea imposta da Gerard Piqué potrebbe persino diventare reale.

Rafa Nadal, numero 2 del mondo che si trova in Messico per giocare l’ATP 500 di Acapulco, è a favore di questo nuovo formato: “Penso che sia una buona iniziativa che possa essere approvata e penso potrà avere anche successo. Per me l’ideale è che questa iniziativa non si disputi in un unico posto e che cambi continuamente sede in modo che tutti possano godere di questo spettacolo”.

Per Nadal, la Coppa Davis ha presentato problemi e, in quanto tale, considera naturale cambiare il formato attuale dell’evento: “Quando qualcosa non funziona perfettamente, le soluzioni devono essere cercate e per molti anni ci siamo resi conto che nella Coppa Davis c’era qualcosa che non funzionava. Credo sia un’iniziativa che potrà funzionare”.