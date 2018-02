Matteo Berrettini dopo la vittoria a Bergamo: “Ora giocherò ad Indian Wells e Irving. Si tratta di una programmazione che avevamo studiato già prima, consapevoli che bisogna giocare match di alto livello per crescere”

Dal sito della Federazione apprendiamo le parole di Matteo Berrettini vincitore la scorsa settimana del torneo di Bergamo.

“Sono riuscito a vincere il mio secondo challenger, in sei finali, ed è venuta giù una nevicata mica da tutti i giorni a Roma… (sorride l’azzurro).

Al di là del risultato e del balzo in classifica è stata una settimana importante soprattutto per essere riuscito ad esprimermi su alti livelli in ogni incontro, pur trovandomi di fronte avversari complessi.

Ho saputo fronteggiare a dovere le difficoltà e l’unica situazione in cui mi sono un po’ complicato la vita da solo è stata in semifinale contro Zopp, quando non ho sfruttato i tre match point al servizio sul 5-4 andando al terzo, dove però sono stato bravo a riprendere in mano il filo del discorso. Venivo da alcune buone partite al challenger di Cherbourg, dove mi ero fermato in semifinale giocando alla pari con Marterer, poi vincitore del torneo. E l’aver dimostrato continuità nell’arco delle due settimane è una delle annotazioni più positive nel percorso di maturazione che stiamo compiendo”.

“In effetti sento di essere migliorato, ma al contempo che ho ancora un bel po’ di margine. Nel senso che ancora in partita fatico a sfruttare al meglio quel che in allenamento invece mi riesce con una certa sicurezza. Non a caso, Umberto Rianna che mi ha seguito nelle ultime settimane mi ripeteva spesso di fidarmi di più dei progressi del mio rovescio e della risposta, e in finale con Napolitano penso di essermela cavata bene in questo fondamentale, non proprio nelle mie corde, almeno inizialmente. E poi anche fisicamente mi sento bene e lo dice il fatto che sono usciti positivamente da diversi match al terzo set. Tanti segnali positivi che mi infondono fiducia in prospettiva futura, verso il sentirmi pronto come tennis per il circuito maggiore”.

“Ora giocherò ad Indian Wells e Irving. Si tratta di una programmazione che avevamo studiato già prima dei buoni risultati di fine gennaio, consapevoli che bisogna giocare match di alto livello per crescere, confrontandosi con avversari di spessore per capire dove e come poter migliorare”

“Sarebbe un grandissimo onore per me giocare in Davis, però al momento ci sono altri giocatori che per classifica e caratteristiche tecniche meritano la convocazione per i quarti contro la Francia. Fognini è appena tornato tra i top-20, Seppi ha mostrato il suo livello di competitività prima in Giappone e poi al torneo di Rotterdam, senza trascurare Lorenzi e Fabbiano, o lo stesso Bolelli, che nel doppio contro i nipponici ha mostrato una volta di più di essere prezioso per la nostra squadra: Simone ha giocato tante sfide di Davis e sa gestire al meglio la tensione di quei momenti. Io posso solo dire che quando mi meriterò la convocazione in azzurro, sarò felicissimo, perché ritengo che rappresentare il proprio Paese sia uno dei traguardi più importanti per qualsiasi atleta, non solo nel tennis”.