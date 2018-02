ATP Marsiglia, Delray Beach e Rio de Janeiro: Live le Finali. Karen Khachanov vince a Marsiglia (Video)

E’ Karen Khachanov il vincitore del torneo ATP 250 di Marsiglia.

In finale il ragazzone russo, numero 47 del ranking mondiale e nona testa di serie, ha avuto la meglio per 75 36 75, in un’ora e 49 minuti di gioco, sul francese Lucas Pouille, numero 16 Atp e terzo favorito del seeding.

Per il 21enne moscovita è il secondo titolo in carriera su altrettante finali disputate: in precedenza Khachanov si era imposto a Chengdu nel 2016.

ATP Rio de Janeiro 500 | Terra | $1.695.825 -Finale

Quadra Central – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [6] Diego Schwartzman vs [8] Fernando Verdasco

ATP Marseille 250 | Indoor | e645.485 – Finali

Court Central – Ora italiana: 12:50 (ora locale: 12:50 pm)

1. [1] Raven Klaasen / Michael Venus vs [4] Marcus Daniell / Dominic Inglot



ATP Marseille Raven Klaasen / Michael Venus [1] Raven Klaasen / Michael Venus [1] 6 6 10 Marcus Daniell / Dominic Inglot [4] Marcus Daniell / Dominic Inglot [4] 7 3 4 Vincitori: KLAASEN / VENUS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 R. Klaasen / Venus 1-0 R. Klaasen / Venus 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 df 6-3 7-3 8-3 8-4 9-4 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 M. Daniell / Inglot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Klaasen / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Daniell / Inglot 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Klaasen / Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 M. Daniell / Inglot 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 2-1 → 3-1 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Daniell / Inglot 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 R. Klaasen / Venus 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Daniell / Inglot 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 5-6 R. Klaasen / Venus 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 M. Daniell / Inglot 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Daniell / Inglot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Klaasen / Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Daniell / Inglot 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Daniell / Inglot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Klaasen / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Daniell / Inglot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

2. [9] Karen Khachanov vs [3] Lucas Pouille (non prima ore: 15:00)



ATP Marseille Karen Khachanov [9] Karen Khachanov [9] 7 3 7 Lucas Pouille [3] Lucas Pouille [3] 5 6 5 Vincitore: K. KHACHANOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 L. Pouille 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Khachanov 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Pouille 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-5 → 3-6 K. Khachanov 15-0 30-0 2-5 → 3-5 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 K. Khachanov 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Pouille 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 L. Pouille 15-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Pouille 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 K. Khachanov 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 L. Pouille 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Pouille 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 L. Pouille 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 K. Khachanov 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Pouille 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

ATP Delray Beach 250 | Cemento | $556.010 – Finali

STADIUM – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Jack Sock / Jackson Withrow vs [4] Nicholas Monroe / John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare

2. Peter Gojowczyk vs [WC] Frances Tiafoe (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare