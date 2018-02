WTA 125 Indian Wells: Il Tabellone Principale. Presente Francesca Schiavone.

WTA Indian Wells 125K | Cemento | $150.000

(1) Linette, Magda vs Qualifier

(WC) Zvonareva, Vera vs (WC) Collins, Danielle

Townsend, Taylor vs Ahn, Kristie

Qualifier vs (5) Brady, Jennifer

(3) Hsieh, Su-Wei vs (WC) Kratzer, Ashley

Sorribes Tormo, Sara vs (WC) Dolehide, Caroline

Qualifier vs Qualifier

Gibbs, Nicole vs (7) Vikhlyantseva, Natalia

(6) Schiavone, Francesca vs Wickmayer, Yanina

Vickery, Sachia vs Kenin, Sofia

Riske, Alison vs Hogenkamp, Richel

Rodina, Evgeniya vs (4) Bondarenko, Kateryna

(8) Duan, Ying-Ying vs Nara, Kurumi

Golubic, Viktorija vs Qualifier

Petkovic, Andrea vs Tomljanovic, Ajla

Qualifier vs (2) Lepchenko, Varvara