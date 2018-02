Challenger Indian Wells: Il Main Draw. Nessuna presenza italiana.

(1) Copil, Mariusvs Broady, LiamQualifier vs (WC) Opelka, ReillyHanfmann, Yannickvs King, DarianKlahn, Bradleyvs (7) Chardy, Jeremy

(4) Fritz, Taylor vs (WC) Rubin, Noah

(WC) Korda, Sebastian vs Gombos, Norbert

(Alt) Ojeda Lara, Ricardo vs Auger-Aliassime, Felix

Smyczek, Tim vs (8) Sela, Dudi

(5) Tiafoe, Frances vs Qualifier

Qualifier vs (SE) Novikov, Dennis

Menendez-Maceiras, Adrian vs Qualifier

Hemery , Calvin vs (3) Pospisil, Vasek

(6) Youzhny, Mikhail vs Laaksonen, Henri

Stakhovsky, Sergiy vs Klizan, Martin

Polansky, Peter vs (WC) King, Evan

Kozlov, Stefan vs (2) Basic, Mirza