ATP Sao Paulo: Il Main Draw. Fabio Fognini già al secondo turno. Presenza di Marco Cecchinato.

ATP Sao Paulo 250 | Terra | $516.205

(1) Ramos-Vinolas, Albert vs Bye

Qualifier vs (WC) Monteiro, Thiago

Jarry, Nicolas vs Lajovic, Dusan

(WC) Moutet, Corentin vs (6) Pella, Guido

(4) Monfils, Gael vs Bye

Bellucci, Thomaz vs Zeballos, Horacio

Kicker, Nicolas vs Estrella Burgos, Victor

Dutra Silva, Rogerio vs (7) Sandgren, Tennys

(5) Mayer, Leonardo vs Elias, Gastao

Berlocq, Carlos vs (WC) Seyboth Wild, Thiago

Qualifier vs Cecchinato, Marco

Bye vs (3) Cuevas, Pablo

(8) Delbonis, Federico vs Carballes Baena, Roberto

Melzer, Gerald vs Garcia-Lopez, Guillermo

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (2) Fognini, Fabio