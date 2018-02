ATP Dubai: Il Tabellone Principale. Lorenzi e Fabbiano al via.

ATP Dubai 500 | Cemento | $2.623.485

(1) Dimitrov, Grigor vs (WC) Jaziri, Malek

Haase, Robin vs Lorenzi, Paolo

(WC) Tsitsipas, Stefanos vs Kukushkin, Mikhail

Qualifier vs (6) Kohlschreiber, Philipp

(3) Bautista Agut, Roberto vs Mayer, Florian

Sousa, Joao vs Herbert, Pierre-Hugues

(PR) Nishioka, Yoshihito vs Paire, Benoit

Coric, Borna vs (5) Gasquet, Richard

(7) Krajinovic, Filip vs Fabbiano, Thomas

(WC) Baghdatis, Marcos vs Troicki, Viktor

Donskoy, Evgeny vs Qualifier

Qualifier vs (4) Dzumhur, Damir

(8) Sugita, Yuichi vs (SE) Ivashka, Ilya

(PR) Haider-Maurer, Andreas vs Struff, Jan-Lennard

Khachanov, Karen vs Istomin, Denis

Qualifier vs (2) Pouille, Lucas