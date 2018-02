Challenger Yokohama: Il Tabellone Principale. Ostacolo tedesco per Matteo Donati.

Challenger Yokohama | Cemento | $75.000

(1) Thompson, Jordan vs Gunneswaran, Prajnesh

Qualifier vs Whittington, Andrew

Qualifier vs (WC) Watanuki, Yosuke

Takahashi, Yusuke vs (5) Robert, Stephane

(4) Soeda, Go vs (WC) Itsusaki, Kaito

Wu, Di vs Zhang, Ze

Uchiyama, Yasutaka vs Hurkacz, Hubert

(WC) Hazawa, Shinji vs (6) Kwon, Soonwoo

(8) Lee, Duckhee vs Puetz, Tim

(SE) Ellis, Blake vs Ilkel, Cem

Donati, Matteo vs Kamke, Tobias

Qualifier vs (3) Jung, Jason

(7) Ito, Tatsuma vs (WC) Uesugi, Kaito

Kubler, Jason vs Leshem, Edan

Kravchuk, Konstantin vs Qualifier

Purcell, Max vs (2) Millman, John