Challenger Punta del Este: Il Tabellone di Quali. Sono due gli azzurri al via.

Challenger Punta Del Este | Terra | $50.000

(1) Casanova, Hernan vs Bye

Rodriguez Taverna, Santiago Fa vs (WC) Naser, Javier

Moroni, Gian Marco vs Lipovsek Puches, Tomas

Carou, Ignacio vs (8) Barrios Vera, Marcelo Tomas

(2) Gomez-Herrera, Carlos vs Bye

Estevez, Maximiliano vs (WC) Acosta, Dario

Descotte, Matias Franco vs (WC) Bancalari, Gonzalo

Velotti, Agustin vs (7) Paz, Juan Pablo

(3) Galarza, Juan Ignacio vs Bye

Echazu, Mauricio vs Cid Subervi, Roberto

Oliel, Yshai vs Agamenone, Franco

Villanueva, Gonzalo vs (6) Lama, Gonzalo

(4) Londero, Juan Ignacio vs Bye

Saez, Juan Carlos vs Tabilo, Alejandro

(WC) Wibmer, William vs (WC) Arus, Rodrigo

Vilaro, Alejo vs (5) Caruana, Liam

Cancha Central – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gian Marco Moroni vs Tomas Lipovsek Puches

2. Maximiliano Estevez vs [WC] Dario Acosta

3. Matias Franco Descotte vs [WC] Gonzalo Bancalari (non prima ore: 17:30)

4. [WC] William Wibmer vs [WC] Rodrigo Arus

Cancha 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Santiago Fa Rodriguez Taverna vs [WC] Javier Naser

2. Mauricio Echazu vs Roberto Cid Subervi

3. Agustin Velotti vs [7] Juan Pablo Paz (non prima ore: 17:30)

4. Gonzalo Villanueva vs [6] Gonzalo Lama

Cancha 4 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ignacio Carou vs [8] Marcelo Tomas Barrios Vera

2. Juan Carlos Saez vs Alejandro Tabilo

3. Yshai Oliel vs Franco Agamenone (non prima ore: 17:30)

4. Alejo Vilaro vs [5] Liam Caruana