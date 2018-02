WTA Acapulco: Il Tabellone di Quali. C’è Jasmine Paolini

WTA Acapulco International | Cemento | $250.000

(1) Fett, Jana vs (WC) Rodriguez, Victoria

Schoofs, Bibiane vs (8) Loeb, Jamie

(2) Rus, Arantxa vs Ianchuk, Olga

(WC) Sánchez, Ana Sofia vs (11) Bouzkova, Marie

(3) Teichmann, Jil vs Cako, Jacqueline

Seguel, Daniela vs (9) Paolini, Jasmine

(4) Peterson, Rebecca vs Kostova, Elitsa

(WC) Parra Santonja, Arantxa vs (7) Rogowska, Olivia

(5) Zhao, Carol vs (WC) Olmos, Giuliana

Bektas, Emina vs (10) Yastremska, Dayana

(6) Martincova, Tereza vs Badosa Gibert, Paula

Hesse, Amandine vs (12) Jakupovic, Dalila

Grand Stand Caliente – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [1] Jana Fett vs [WC] Victoria Rodriguez

2. [1] Taro Daniel vs [WC] Alan Fernando Rubio Fierros

3. [WC] Ana Sofia Sánchez vs [11] Marie Bouzkova

4. [WC] Luis Patino vs [7] Mackenzie McDonald

Cancha 2 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Michael Mmoh vs [5] Alexander Bublik

2. [3] Jil Teichmann vs Jacqueline Cako

3. [4] Ernesto Escobedo vs [WC] Alejandro Hernandez

4. [5] Carol Zhao vs [WC] Giuliana Olmos

Cancha 3 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [6] Tereza Martincova vs Paula Badosa Gibert

2. Daniela Seguel vs [9] Jasmine Paolini

3. Emina Bektas vs [10] Dayana Yastremska

4. [WC] Arantxa Parra Santonja vs [7] Olivia Rogowska

Cancha 4 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Kevin King vs [6] Ramkumar Ramanathan

2. [2] Ricardas Berankis vs [Alt] Marcelo Arevalo

3. [3] Cameron Norrie vs Filip Peliwo

4. Brayden Schnur vs [8] Denis Kudla

Cancha 1 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Bibiane Schoofs vs [8] Jamie Loeb

2. Amandine Hesse vs [12] Dalila Jakupovic

3. [2] Arantxa Rus vs Olga Ianchuk

4. [4] Rebecca Peterson vs Elitsa Kostova