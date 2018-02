Alexander Zverev e Juan Carlos Ferrero si separano per visioni diverse della vita di un professionista. Potrebbe ora arrivare Boris Becker

È una delle novità del giorno. Juan Carlos Ferrero non è più allenatore di Alexander Zverev.

Lo spagnolo, che ha iniziato a lavorare con il numero 5 del mondo ad agosto dello scorso anno, dopo aver aiutato Sascha a vincere i tornei di Washington e in Canada, non fa più parte del team tecnico del tedesco, come riportato dal quotidiano Marca.

Le ragioni della separazione sono legate ad alcune discrepanze professionali, che sono state accentuate con il passare del tempo, poiché Ferrero voleva rendere un vero professionista Zverev non solo in campo ma anche fuori per ottenere risultati migliori e contribuire al progresso mentale del numero cinque del mondo, che ha invece preferito di avere piena libertà e scegliere di fare ciò che vuole fuori dalla competizione e dagli allenamenti.

L’Australian Open è stato l’ultimo evento in cui i due hanno lavorato insieme, e a questo punto Zverev verrà allenato da suo padre.

Tuttavia, Boris Becker potrebbe unirsi al team di Alexander nelle prossime settimane.