Stan Wawrinka ancora fiducioso: “Devo aggrapparmi alle cose positive e continuare a lavorare”

Stan Wawrinka si è ritirato ieri sera nel secondo turno del torneo ATP 250 di Marsiglia.

“Gli ultimi due giorni di allenamento sono andati molto bene, ero a un buon livello e nella giusta direzione. Miglioro di giorno in giorno.

Ma le partite sono sempre diverse, c’è tensione, nervosismo, la voglia di far bene e le esitazioni. All’inizio mi sentivo lento, pesante, e sul 3-3 ho avvertito dolore al ginocchio colpendo una volèe di dritto. Sentivo che tutta la muscolatura era molto tesa, come se fossi tornato indietro di qualche settimana fa. Non potevo più piegarmi e diventa molto difficile fare il gioco che voglio fare”.

“Da quello che mi dice il mio team, tristemente e per fortuna, questi sono dolori normali. Oggi era un dolore più intenso di quello che mi aspettassi. Sono momenti difficili e ora devo fare sicuramene un passo indietro. Devo aggrapparmi alle cose positive e continuare a lavorare”.