ATP Rio de Janeiro: Fabio Fognini annulla un match point e conquista i quarti di finale (con il video della partita)

Fabio Fognini annulla un match point e approda ai quarti di finale nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro.

Il tennista ligure ha sconfitto al secondo turno l’americano Tennys Sandgren 26 anni e n.60 del mondo, con il risultato di 46 64 76 (7) dopo 2 ore e 18 minuti di partita.

Domani nei quarti di finale Fabio Fognini sfiderà Aljaz Bedene, classe 1989 e n.43 ATP in grande forma in questo periodo dopo la finale conquistata la scorsa settimana a Buenos Aires.

Nel primo set Fognini sotto per 2 a 5, recuperava il break nel nono game (a 15), ma sul 4 a 5 l’azzurro giocava un altro disastroso game al servizio e dopo aver commesso anche un doppio fallo sul 15-30, cedeva a 30 il turno di battuta perdendo la frazione per 6 a 4 e steccando un diritto sulla palla set.

Nel secondo set Fabio sul 2 pari piazzava con autorità il break a 0, con l’americano che sulla palla break sotterrava un rovescio in rete.

Sul 5 a 4 l’azzurro, 30-40, annullava una delicata palla break con uno smash vincente e poi sul set point piazzava un servizio vincente, conquistando in questo modo la frazione per 6 a 4.

Nel terzo set l’americano annullava una palla break sul 2 pari (con un ace) e la partita non aveva pià spunt di rilievo e si andava al tiebreak.

Nel tiebreak accadeva di tutto con Fabio avanti per 4 a 2 e poi per 5 a 4 e servizio a disposizione, ma qui commetteva due errori gratuiti consecutivi e mandava a match point Sandgren.

Sul 6 a 5 l’americano però tremava e sparava un diritto fuori sulla palla match e nel punto successivo sotterrava in rete il rovescio.

Sul 7 a 6 l’azzurro con una splendida palla corta vincente non si faceva pregare e chiudeva la partita per 8 punti a 6.

La partita punto per punto



ATP Rio de Janeiro Fabio Fognini [5] Fabio Fognini [5] 4 6 7 Tennys Sandgren Tennys Sandgren 6 4 6 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Sandgren 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Sandgren 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Sandgren 15-0 15-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Sandgren 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-4 → 2-4 T. Sandgren 15-0 15-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 T. Sandgren 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

F. Fognini – T. Sandgren

02:17:22

1 Aces 9

5 Double Faults 0

59% 1st Serve % 64%

38/55 (69%) 1st Serve Points Won 42/59 (71%)

26/38 (68%) 2nd Serve Points Won 20/33 (61%)

2/4 (50%) Break Points Saved 2/4 (50%)

16 Service Games Played 16

17/59 (29%) 1st Return Points Won 17/55 (31%)

13/33 (39%) 2nd Return Points Won 12/38 (32%)

2/4 (50%) Break Points Won 2/4 (50%)

16 Return Games Played 16

64/93 (69%) Total Service Points Won 62/92 (67%)

30/92 (33%) Total Return Points Won 29/93 (31%)

94/185 (51%) Total Points Won 91/185 (49%)

21 Ranking 60

30 Age 26

Sanremo, Italy Birthplace Gallatin, TN, USA

Arma di Taggia, Italy Residence Gallatin, TN, USA

5’10” (177 cm) Height 6’2″ (187 cm)

163 lbs (74 kg) Weight 192 lbs (87 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2004 Turned Pro 2011

7/3 Year to Date Win/Loss 4/3

0 Year to Date Titles 0

5 Career Titles 0

$9,573,450 Career Prize Money $838,158